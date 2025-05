25 Grad am Tag, knapp null in der Nacht: Das Wetter in Bayern sorgt für Shorts und dicke Decken

In den nächsten Tagen verbreitet die Sonne sommerliche Laune und erste Pool-Gelüste. © Sven Hoppe/dpa

Am Dienstag dürfen sich die Menschen im Freistaat auf etwa 20 Grad und Sonne freuen.

Nördlich steigt das Thermometer sogar noch etwas weiter nach oben. Sind es in Alpennähe noch 17 Grad, locken an Main und Donau bis zu 23 Grad ins Freie.

Deutlich kälter wird es dann, sobald sich die Sonne in den Feierabend verabschiedet.

"Tiefsttemperaturen zwischen 8 und 1 Grad, gebietsweise Frost in Bodennähe", kündigt der Deutsche Wetterdienst für die Nacht auf Mittwoch an. Aber: nicht verzagen. Denn die Sonne kommt dann noch stärker zurück.

Am Mittwoch klettert das Quecksilber deutlich weiter und erreicht in weiten Teilen 21 bis 25 Grad. Dieser Anstieg bleibt auch in der Nacht spürbar. Dort fallen die Temperaturen nur noch auf 10 Grad, beziehungsweise etwa 3 Grad am Alpenrand.