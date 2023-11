Schnee und Glätte halten Deutschland auf Trab: Verkehrschaos im ganzen Land!

Im hessischen Niederhausen fuhren Autos am heutigen Dienstagmorgen Schrittgeschwindigkeit. Schnee und Glätte haben den Verkehr voll im Griff. © Jörg Halisch/dpa

Winterwetter im November? Das gab es in diesem Ausmaß zuletzt im Jahr 2005.

Während der Schnee am ehesten in Süddeutschland und den Bergen liegen bleibt, ist das Wetter aktuell im ganzen Land unbeständig und nasskalt. Gerade zieht Oliver nach Ostdeutschland - ihm folgt kalte Polarluft.

Am heutigen Dienstag sind noch Schneefälle bis in die Landesmitte zu erwarten, die sich allmählich in den Süden und Südosten des Landes zurückziehen. In tieferen Lagen können gut ein bis fünf Zentimeter liegen bleiben, in den Mittelgebirgen und den Alpen sind bis zu zehn Zentimeter möglich - in höheren Lagen sogar bis zu 20 Zentimeter.

In den Hochlagen und im Schwarzwald warnt der Deutsche Wetterdienst vor schweren Sturmböen. Gebietsweise gibt es Sturm- und Windböen auch im Süden und an der Ostsee.

Die Höchsttemperaturen am heutigen Dienstag liegen bei 6 Grad im Südwesten und minus 1 Grad im Norden. In der Nacht zum morgigen Mittwoch herrschen im ganzen Land Minusgrade - am kältesten wird es in der Osthälfte des Landes mit maximal minus 5 Grad.