April-Wetter in Frankfurt und Hessen: Sonne und mehr als 20 Grad, aber auch Regen

Frankfurt am Main - Hochdruckeinfluss bestimmt das Wetter in Frankfurt und Hessen , doch ab der zweiten Wochenhälfte kann es auch zu etwas Regen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Das Wetter in Frankfurt und Hessen ist zunächst sonnig, doch am Freitag wird Regen in dem Bundesland erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) und Wetteronline.de (Grafik) vorhersagen. © Montage: 123RF/neofelizz, Screenshot/Wetteronline.de

Der Dienstag soll "sonnig und niederschlagsfrei" werden, sagen die Meteorologen voraus. Dazu werden Höchsttemperaturen "zwischen 16 Grad an der Werra und 20 Grad am Main" erwartet, ebenso ein schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Nordost.

Auch die Nacht zu Mittwoch wird demnach klar und ohne Regen, zugleich aber auch kalt: Die DWD-Experten rechnen mit einem Temperaturrückgang auf 5 bis 1 Grad, "in Tallagen des Berglands bis -2 Grad". Es kann verbreitet zu Frost in Bodennähe kommen.

Der Mittwoch verläuft ebenfalls sonnig und ohne Niederschläge. Mit 18 bis 22 Grad soll es noch etwas wärmer in Hessen werden, die höchsten Temperaturen werden an der Bergstraße erwartet. Dazu soll ein schwacher bis mäßiger Ostwind wehen.

In der Nacht zu Donnerstag wird eine Abkühlung auf 6 bis 3 Grad erwartet, erneut kann es zu Bodenfrost kommen.