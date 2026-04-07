April-Wetter in Frankfurt und Hessen: Sonne und mehr als 20 Grad, aber auch Regen

Die Wettervorhersage für den Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag in Frankfurt und Hessen prognostiziert Sonne und mehr als 20 Grad, aber auch Regen.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Hochdruckeinfluss bestimmt das Wetter in Frankfurt und Hessen, doch ab der zweiten Wochenhälfte kann es auch zu etwas Regen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Das Wetter in Frankfurt und Hessen ist zunächst sonnig, doch am Freitag wird Regen in dem Bundesland erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) und Wetteronline.de (Grafik) vorhersagen.
Das Wetter in Frankfurt und Hessen ist zunächst sonnig, doch am Freitag wird Regen in dem Bundesland erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) und Wetteronline.de (Grafik) vorhersagen.  © Montage: 123RF/neofelizz, Screenshot/Wetteronline.de

Der Dienstag soll "sonnig und niederschlagsfrei" werden, sagen die Meteorologen voraus. Dazu werden Höchsttemperaturen "zwischen 16 Grad an der Werra und 20 Grad am Main" erwartet, ebenso ein schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Nordost.

Auch die Nacht zu Mittwoch wird demnach klar und ohne Regen, zugleich aber auch kalt: Die DWD-Experten rechnen mit einem Temperaturrückgang auf 5 bis 1 Grad, "in Tallagen des Berglands bis -2 Grad". Es kann verbreitet zu Frost in Bodennähe kommen.

Der Mittwoch verläuft ebenfalls sonnig und ohne Niederschläge. Mit 18 bis 22 Grad soll es noch etwas wärmer in Hessen werden, die höchsten Temperaturen werden an der Bergstraße erwartet. Dazu soll ein schwacher bis mäßiger Ostwind wehen.

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In der Nacht zu Donnerstag wird eine Abkühlung auf 6 bis 3 Grad erwartet, erneut kann es zu Bodenfrost kommen.

Am Freitag Wolken und Regen in Frankfurt und Hessen

Am Freitag muss in Frankfurt am Main und ganz Hessen mit Regen gerechnet werden. (Symbolbild)
Am Freitag muss in Frankfurt am Main und ganz Hessen mit Regen gerechnet werden. (Symbolbild)  © 123RF/jruiz1108

Am Donnerstag kommen Wolken über dem Bundesland auf, die sich zum Abend hin von Westen her verdichten sollen. Die Temperaturen erreichen "zwischen 17 Grad in Nordhessen und 21 Grad südlich vom Main".

Mit der Nacht zu Freitag zieht dann schauerartiger Regen nach Hessen. Bei Tiefsttemperaturen zwischen 7 und 5 Grad ist nicht mehr mit Frost zu rechnen. "Im Bereich vom Niederschlag kurzzeitig stark bis stürmisch auffrischender und auf Nordwest drehender Wind", ergänzte ein Sprecher.

Auch der Freitag in Darmstadt, Frankfurt und Kassel startet mit "stärkerer Bewölkung und örtlichem Regen". Später sollen sich die Wolkenfelder dann auflockern, ab da bleibt es voraussichtlich niederschlagsfrei.

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Die Maximaltemperaturen liegen nur noch zwischen 12 und 15 Grad. Der Wind soll meist mäßig aus Nordwest wehen, könne aber vereinzelt stark böig auffrischen, lautet die Vorhersage des Wetterdienstes.

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