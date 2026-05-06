Kühl und regnerisch in Hessen, doch schon bald ändert sich das Wetter wieder

Frankfurt am Main/Hessen - Nachdem es am Mittwoch und vor allem am Donnerstag in Frankfurt und ganz Hessen recht kühl und regnerisch wird, zeigt sich schon am Freitag wieder häufiger die Sonne und die Höchstwerte klettern laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) über 20 Grad.

Vor allem am Mittwoch und am Donnerstag ist in Frankfurt und ganz Hessen mit vielen Schauern zu rechnen. © Bild-Montage: Arne Dedert/dpa, wetteronline.de

Bei 14 bis 18 Grad im Norden und 17 bis 20 Grad im Süden ist am Mittwoch bis in die Nacht hinein immer wieder mit Schauern und örtlich auch mit Gewittern zu rechnen. Es bleibt bei einem schwachen bis mäßigen Wind aus unterschiedlichen Richtungen zumeist stark bewölkt.

Im Laufe der Nacht zum Donnerstag ziehen die Schauer nach Osten ab. Die Tiefstwerte liegen bei 10 bis 7 Grad, in den Hochlagen bei bis 4 Grad.

Am Donnerstag bleibt es stark bewölkt bis bedeckt und es kommt erneut zu schauerartigem Regen. Die Thermometer zeigen nur noch 10 bis 16 Grad an und es weht ein schwacher Wind aus Nord bis Nordost.

In der folgenden Nacht lockert es zunehmend auf und die Schauer klingen ab. Die zweite Nachthälfte bleibt niederschlagsfrei bei Tiefstwerten zwischen 7 und 3 Grad.