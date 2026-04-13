Der Frühling legt nur eine kurze Pause ein: Das Hessen-Wetter bis zum Donnerstag

Frankfurt am Main/Hessen - Der Frühling in Hessen legt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) nur eine kurze Pause ein. Schon am Dienstag zeigt sich ab und an die Sonne, zur Mitte der Woche erreichen die Höchstwerte dann auch wieder die 20 Grad.

Zur Mitte der Woche kehrt der Frühling zurück nach Hessen. © Bild-Montage: Lando Hass/dpa, wetteronline.de

Bei Höchstwerten zwischen 12 und 14 Grad zeigt sich der Montag noch überwiegend stark bewölkt bis bedeckt und es regnet zeitweise. Dabei weht ein mäßiger Wind aus nördlicher Richtung.

In der Nacht zum Dienstag hält der Regen zunächst an. Zum Morgen hin lassen die Niederschläge von Westen her langsam nach, und es kühlt auf 8 bis 5 Grad ab.

Am Dienstag ist laut DWD zunächst noch mit vielen Wolken und etwas Regen zu rechnen, der aber im Verlauf des Vormittags abklingt. Dann kommt es auch zu Auflockerungen, ehe es abends teils heiter oder sonnig wird. Die Thermometer zeigen an Rhein und Main bis zu 17 Grad, im Osten Hessens bis 13 Grad an bei einem schwachen bis mäßigen Wind aus Nordwest bis Nord.

Die folgende Nacht präsentiert sich gering bewölkt oder klar. Stellenweise kann es etwas Nebel geben und bei Tiefsttemperaturen von 6 bis 0 Grad ist in Bodennähe örtlich mit Frost zu rechnen.