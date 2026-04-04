Durchwachsenes Osterwochenende: Wann es trocken und sonnig wird

Köln - Das Osterwochenende in Köln und NRW startet eher durchwachsen mit Regen und Wind. Doch zum Ende hin wird es deutlich freundlicher. Pünktlich zu Ostermontag zeigt sich sogar die Sonne.

Nach Regen und Wind zeigt sich zum Feiertagsende immer häufiger die Sonne. (Symbolbild) © Frank Hammerschmidt/dpa

Der Samstag startet noch ziemlich bewölkt, vereinzelt kann es auch noch etwas regnen. Das gilt besonders für den Süden von NRW.

Im Laufe des Tages wird es aber deutlich besser: Am Nachmittag lockert es auf und es bleibt meist trocken. Die Temperaturen klettern auf 14 bis 18 Grad.

In der Nacht wird es größtenteils trocken und die Wolken lockern weiter auf. Die Temperaturen liegen bei 7 bis 12 Grad.

Am Ostersonntag zeigt sich das Wetter typisch April: ein Mix aus Sonne und Wolken. Im Laufe des Tages kann es zudem örtlich etwas regnen.

Dazu wird es zeitweise windig, vor allem im Bergland. Die Temperaturen liegen bei 14 bis 17 Grad.