Erst Frost, dann Frühling! Köln knackt die 20-Grad-Marke

Köln - Nach Ostern wird es in NRW deutlich wärmer. Insgesamt erwartet Euch in Köln richtig ruhiges Frühlingswetter mit viel Sonne.

In Köln lädt das warme Frühlingswetter ab Dienstag wieder zum Entspannen im Grünen ein. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist ab Dienstag Sonne angesagt. Morgens kann es zwar noch mal frisch werden, ansonsten bleibt es aber den ganzen Tag trocken und wolkenlos. Das Thermometer klettert sogar schon auf bis zu 20 Grad.

Am Mittwoch soll es dann noch schöner werden: wieder viel Sonne, kaum Wolken und Temperaturen bis zu 23 Grad.

Der Donnerstag startet ähnlich freundlich, aber im Laufe des Tages ziehen mehr Wolken auf. Am Abend kann es dann ungemütlicher werden: Erste Schauer und sogar Gewitter sind möglich.

Die Temperaturen liegen trotzdem noch bei um die 21 Grad.