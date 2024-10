Erst Regen und trüb, dann kommt der goldene Herbst mit über 20 Grad nach Hessen!

Frankfurt am Main/Hessen - Nach einem regnerischen Beginn können die Menschen in Frankfurt und ganz Hessen vor allem zur Mitte der Woche mit viel Sonne und Temperaturen über 20 Grad rechnen.

Auch in der folgenden Nacht bleibt es niederschlagsfrei, es kann sich aber vereinzelt Nebel bilden. Es kühlt auf 9 Grad im Rhein-Main-Gebiet und auf 5 Grad in Nordhessen ab. Im Laufe der Nacht ist mit zunehmendem Wind aus Südosten zu rechnen; örtlich mit starken bis stürmischen Böen.

Am Dienstag ist zunächst mit wenig Wetteränderung zu rechnen. Im Laufe des Tages lockert es aber zunehmend auf und es bleibt niederschlagsfrei. Bei Höchstwerten zwischen 13 und 17 Grad wird es laut DWD recht mild.

Auch in der Nacht zum Dienstag bleibt der Himmel bedeckt mit örtlichem Sprühregen. Es wird zunehmend nebelig trüb bei Tiefstwerten zwischen 7 und 4 Grad im Süden und 4 bis 1 Grad im Norden. Dort kann sich auch in Bodennähe Frost bilden.

Die neue Woche startet mit dem heutigen Montag stark bewölkt bis bedeckt. Bei Temperaturen von 10 bis 14 Grad zieht ab dem Nachmittag von Westen her gebietsweise Regen auf, kurze Gewitter sind möglich.

In der Nacht zum Donnerstag kühlt es auf 7 bis 10 Grad ab. Der Tag beginnt heiter, später nimmt die Bewölkung von Westen her zu. Es bleibt aber niederschlagsfrei, allenfalls kann es im Südwesten Hessens etwas regnen. Dabei zeigen die Thermometer wieder milde 17 bis 20 Grad an.

Die Bewölkung nimmt in der Nacht auf den Freitag weiter zu und im Verlauf gibt es gebietsweise Regen. Die Tiefstwerte liegen dabei zwischen 13 und 9 Grad.