Frostig, sonnig, dann ungemütlich: Mit diesem Wetter geht Hessen ins neue Jahr

Frankfurt am Main/Hessen - Sehr frostige Nächte und vor allem im Süden sonnige Tage: Doch zum Jahreswechsel wird das Wetter laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Frankfurt und ganz Hessen zunehmend ungemütlich.

Zu Beginn der neuen Woche wird es nachts noch sehr frostig. © Andreas Arnold/dpa

Bei Höchstwerten zwischen -1 und +6 Grad und einem schwachen Wind aus Nordost ging der Sonntag zumeist sonnig zu Ende.

Auch in der Nacht zum Montag bleibt es klar oder gering bewölkt. Mit -5 bis -9 Grad - örtlich sogar bis -11 Grad - wird es wieder frostig-kalt. Lokal kann sich dabei auch Nebel bilden und es ist mit Straßenglätte zu rechnen.

Am Montag zieht laut DWD von Norden her dichte Bewölkung nach Hessen. Vereinzelt ist mit gefrierendem Sprühregen und entsprechendem Glatteis zu rechnen. Im Süden wird es wahrscheinlich noch über den ganzen Tag hinweg sonnig und niederschlagsfrei bleiben. Die Thermometer zeigen -2 bis +3 Grad an.

In der folgenden Nacht präsentiert sich der Himmel überall stark bewölkt bis bedeckt mit vereinzelt etwas Sprühregen, dann kann es auch wieder Glatteis geben. Es wird erneut frostig mit Tiefstwerten zwischen -1 und -5 Grad.

Am Dienstag bleibt es dann weitgehend trocken und es wird voraussichtlich längere sonnige Abschnitte geben. Die Quecksilbersäulen der Thermometer klettern auf 1 bis 4 Grad und es weht ein schwacher Wind aus Nord bis Nordwest.