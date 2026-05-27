NRW-Wetter-Ausblick: Heiße Tage und Gewitter im Anmarsch

Köln - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen steuert laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf mehrere sonnige Sommertage mit bis zu 30 Grad zu. Es kann allerdings auch krachen.

Sonne satt und Temperaturen bis zu 30 Grad: In NRW ruft das Wetter in den kommenden Tagen nach Freibad, Eis und Schattenplätzen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

Während es am Mittwoch in Köln und dem Südwesten weiterhin sommerlich mit bis zu 28 Grad bleibt, werden im Nordosten eher um die 22 Grad erreicht. Dazu gibt es viel Sonne und nur vereinzelt auch mal mögliche Schauer im Süden.

Die Nächte werden danach deutlich frischer: Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 6 Grad, in einzelnen Tallagen bis 4 Grad.

Tagsüber bleibt das Wetter aber freundlich. Am Donnerstag scheint wieder häufig die Sonne, bei Temperaturen zwischen 23 und 28 Grad.

Zum Start ins Wochenende wird es schwüler. Am Freitag klettern die Temperaturen auf bis zu 30 Grad. Ganz so schön wie die Tage zuvor soll es laut den Wetterexperten allerdings nicht werden.