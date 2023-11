"Graupelgewitter" möglich: Das Wetter in Frankfurt und Hessen

Die Wettervorhersage für den Freitag, Samstag und Sonntag in Frankfurt am Main und ganz Hessen lautet: Regen oder Schnee sowie Nachtfrost und Glätte-Gefahr.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel müssen sich auf eine eher ungemütliche Wetterlage einstellen - nicht nur am heutigen Freitag, sondern auch am Samstag und Sonntag.

Regenschirm und regenfeste Kleidung nicht vergessen: Auch der Dienst Wetteronline.de (Grafik) sagt erhöhte Niederschlagsmengen für den Freitag in Hessen voraus. © Montage: 123RF/ressy29, Screenshot/Wetteronline.de "Wechselnd bis stark bewölkt", dazu "gebietsweise Schauer, im Bergland als Schneeregen oder Schnee", so lautet die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Main für den heutigen Freitag in der Mainmetropole sowie im Rest von Hessen. Ein Sprecher fügte hinzu, das auch "vereinzelte kurze Graupelgewitter" nicht ausgeschlossen seien. Mit prognostizierten Spitzentemperaturen von sechs bis neun Grad wird der Freitag für die Jahreszeit eher mild, doch am Wochenende fallen die Temperaturen dann. Wetter Deutschland Unwetterwarnung für Sachsen-Anhalt! Hier schlägt der Sturm zu Für den Samstag sagen die Offenbacher Meteorologen maximal drei bis sechs Grad in Hessen voraus, für den Sonntag nur zwei bis fünf Grad in der Spitze. Ansonsten soll das Wetter in Frankfurt und Hessen am Wochenende von starker Bewölkung sowie Schauern und Regengüssen geprägt sein. Im Bergland können die Niederschläge auch in Form von Schnee oder Schneeregen erfolgen. Dazu wird ein "mäßiger Wind" erwartet.

Nachtfrost und Glätte-Gefahr am Wochenende in Frankfurt und Hessen