Gruselig grau: Kölns Wetter spielt pünktlich zu Halloween verrückt

Köln - In Richtung Wochenende gibt es in Köln und NRW ordentlich Wetter-Action: Zwischen Wind, Regen und kleinen Sonnenpausen grüßt der Herbst.

Das Wetter an Halloween soll Regnerisch und stürmisch werden. (Archivbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zeigt sich der Mittwoch relativ entspannt: Meist bleibt es stark bewölkt und nur vereinzelt gibt es Regen.

Die Temperaturen steigen auf 12 bis 16 Grad. Nachts wird es wieder bewölkt mit ein paar Regenschauern, dazu kühlt es auf 5 bis 9 Grad ab.

Am Donnerstag lockert es zwischendurch auf, ab und zu gibt es sogar Sonne. Dazu Werte zwischen 12 und 14 Grad, in den höheren Lagen um 10 Grad.

Der Wind bleibt meist schwach bis mäßig. Nachts wird es überwiegend trocken, und es kühlt ab auf 3 bis 8 Grad.