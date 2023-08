Herbst in Hessen: Kommt der Spätsommer doch noch einmal zurück?

Frankfurt am Main - Herbstliches Wetter hat Frankfurt und ganz Hessen gerade voll im Griff. Und daran wird sich im Laufe der Woche auch erst einmal wenig ändern.

Nachts und in den Morgenstunden wird es in den kommenden Tagen in ganz Hessen sehr frisch. © Bild-Montage: Helmut Fricke/wetteronline.de

So muss bei Höchstwerten zwischen 17 und 21 Grad laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am heutigen Dienstag in Hessen immer wieder mit Schauern gerechnet werden. Nur vereinzelt kommt es zu Auflockerungen.

In der Nacht auf Mittwoch kühlt es auf 11 bis 8 Grad ab. Kann es zu Beginn hier und da noch etwas regnen, so ist es in der zweiten Nachthälfte nahezu überall niederschlagsfrei.

Der Mittwoch startet wechselnd bewölkt. Ab Mittag kommt es zu einzelnen Schauern, lokal sind auch Gewitter möglich. Die Thermometer zeigen 19 bis 23 Grad an. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis West, der bei Schauern auch böig auffrischen kann.

Bei Tiefstwerten von 12 bis 7 Grad ziehen auch in der Nacht weitere Schauer und Gewitter ostwärts durch Hessen. Am Donnerstag gibt es dann nur noch im Norden vereinzelte Schauer und die Temperaturen steigen auf 17 bis 21 Grad.