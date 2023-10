Änderung des trüben Hessen-Herbsts in Sicht? Die Vorhersage bis Montag

Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Hessen recht mild. Die Sonne zeigt sich aber nur ganz selten und man sollte den Regenschirm nicht vergessen.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Wie lange hält das recht milde, aber feuchte Herbstwetter noch in Hessen an? Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist vorerst keine Änderung in Sicht.

Auch am Wochenende sollten die Hessen nicht ihren Regenschirm vergessen. © Bild-Momntage: Frank Rumpenhorst/dpa, wetteronline.de Bei Höchstwerten von 11 bis 15 Grad zeigt sich der heutige Freitag nahezu in ganz Hessen bedeckt und regnerisch. Zum Abend hin ist es dann vor allem im Südwesten niederschlagsfrei. In der Nacht gehen die Temperaturen auf 10 bis 7 Grad zurück und der Regen zieht nach Nordosten hin ab. Allerdings kommen in der zweiten Nachthälfte von Südwesten her neue Regenfälle auf. Auch am Samstag bleibt es den ganzen Tag überwiegend stark bewölkt und es gibt immer wieder Regen, ehe es im Laufe des Nachmittags etwas auflockert und nur vereinzelt mit ein paar Schauern zu rechnen ist. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 16 Grad und es weht ein mäßiger Wind aus Südwest, der im Bergland bei Schauern stark böig auffrischen kann. In der folgenden Nacht muss ebenfalls mit starken, in den hessischen Mittelgebirgen auch stürmischen Böen gerechnet werden. Die Temperaturen erreichen 12 bis 6 Grad und aus dem Westen zieht wieder Regen auf.

Hessen-Wetter: Die neue Woche beginnt ebenfalls trübe und regnerisch