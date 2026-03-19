Hochdruck-Wetter in Frankfurt und Hessen: Doch ein Tiefausläufer naht
Frankfurt am Main - Ein vom Atlantik bis nach Russland reichendes Hochdruckgebiet prägt das Wetter in Frankfurt und Hessen. Ein nahender aber schwacher Tiefausläufer wird nur wenig an der Gesamtwetterlage ändern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.
Der Donnerstag ist zunächst sonnig, im Verlauf des Tages sollen dann gebietsweise hohe Wolkenfelder aufziehen. Der Tag bleibt aber durchgehend trocken.
Dazu erwarten die Meteorologen Höchsttemperaturen von 16 bis 18 Grad und einen schwachen von Ost auf Nord bis Nordost drehenden Wind.
Auch in der Nacht zu Freitag sollen Wolkenfelder über Hessen hinwegziehen, es bleibt voraussichtlich niederschlagsfrei.
Örtlich ist Nebelbildung möglich, die Temperaturen fallen auf Tiefstwerte von 4 bis -2 Grad. "Gebietsweise Frost in Bodennähe", ergänzte ein Sprecher.
Wettervorhersage für den Freitag, Samstag und Sonntag in Hessen
Am Freitag und am Samstag müssen die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel dann aufgrund der Effekte des Tiefausläufers jeweils mit wechselnder Bewölkung rechen. Am Freitag kann es in Nordhessen eventuell vereinzelt regnen, am Samstag können im Süden des Bundeslandes "vereinzelt ein paar Regentropfen" fallen.
Die Temperaturen erreichen am Freitag 14 bis 16 Grad in der Spitze, am Samstag 11 bis 15 Grad. An beiden Tagen soll schwacher Wind aus nordöstlicher Richtung wehen.
Am Sonntag hat das Hochdruckgebiet Hessen wieder fest im Griff: "Heiter bis sonnig und trocken" lautet die Vorhersage der DWD-Experten. Die Temperaturen steigen erneut auf maximal 11 bis 15 Grad. Dazu wird ein "schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen" erwartet.
Die Nächte bleiben kalt, es ist jeweils Frost in Bodennähe möglich: In der Nacht zu Samstag wird ein Temperaturrückgang auf 4 bis 0 Grad erwartet, in Nordhessen teils um -1 Grad. Die Nacht zu Sonntag kühlt laut Wettervorhersage auf 4 bis 1 ab, die Nacht zu Montag auf 3 bis -2 Grad.
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