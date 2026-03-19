Hochdruck-Wetter in Frankfurt und Hessen: Doch ein Tiefausläufer naht

Wettervorhersage für Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag in Frankfurt und Hessen: Ein Tiefausläufer bringt das Hochdruck-Wetter nur kurz aus dem Tritt.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Ein vom Atlantik bis nach Russland reichendes Hochdruckgebiet prägt das Wetter in Frankfurt und Hessen. Ein nahender aber schwacher Tiefausläufer wird nur wenig an der Gesamtwetterlage ändern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Die sonnige Wetterlage in Frankfurt und Hessen wird vorübergehend von einigen Wolken getrübt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) und Wetteronline.de (Grafik) beide vorhersagen. © Montage: 123RF/massimoparisi, Screenshot/Wetteronline.de Der Donnerstag ist zunächst sonnig, im Verlauf des Tages sollen dann gebietsweise hohe Wolkenfelder aufziehen. Der Tag bleibt aber durchgehend trocken. Dazu erwarten die Meteorologen Höchsttemperaturen von 16 bis 18 Grad und einen schwachen von Ost auf Nord bis Nordost drehenden Wind. Auch in der Nacht zu Freitag sollen Wolkenfelder über Hessen hinwegziehen, es bleibt voraussichtlich niederschlagsfrei. Wetter Deutschland Nach grau-nassem Wochenende: Wann setzt sich in Sachsen endlich wieder die Sonne durch? Örtlich ist Nebelbildung möglich, die Temperaturen fallen auf Tiefstwerte von 4 bis -2 Grad. "Gebietsweise Frost in Bodennähe", ergänzte ein Sprecher.

Wettervorhersage für den Freitag, Samstag und Sonntag in Hessen