Köln & NRW: Auch zur Mitte der Woche bleibt es trüb und regnerisch

Köln - Wer gehofft hat, dass die Sonne in NRW mal wieder länger herauskommt, wird leider enttäuscht: Auch am Mittwoch bleibt es ziemlich grau und oft nass.

Der Herbst in Köln und NRW zeigt sich diese Woche von seiner grauen Seite. © Oliver Berg/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist die Luft zwar mild, aber richtig freundlich wird es nicht.

Nebel und viele Wolken bestimmen den Tag, zwischendurch kann es ein bisschen Sprühregen geben. Nur wer Glück hat, erwischt ein paar lokale Auflockerungen.

Die Temperaturen klettern auf 12 bis 16 Grad, im Hochsauerland gibt’s nur rund 10 Grad. Windig wird es kaum.

In der Nacht zu Donnerstag sieht es ähnlich aus: Im Norden dicht bewölkt, Regen möglich, im Süden teils Auflockerungen.

Wer früh unterwegs ist, sollte vorsichtig sein, denn stellenweise kann Nebel die Sicht versperren.