Deutschland schwitzt bei bis zu 34 Grad! Wetterumschwung erst mal nicht in Sicht

Deutschland - Das Pfingstwochenende läutete bereits mit Temperaturen über 30 Grad den diesjährigen Sommer ein. Wem die Hitze nicht gut bekommt, der kann die kommenden Tage zumindest etwas aufatmen: Am Mittwoch bringt eine Kaltfront aus Skandinavien kühlere Luft in den Nordosten.

Am angenehmsten bleibt es wohl die kommenden Tage an der Ost- oder Nordsee. © Jens Büttner/dpa

Während am Dienstag flächendeckend noch sonniges bis sehr warmes Wetter herrscht und die Temperaturen mit bis zu 34 Grad die Deutschen regelrecht schwitzen lassen, bringt der Mittwoch endlich erfrischende Abkühlung.

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, ziehen bereits in der Nacht südlich der Donau Quellwolken auf. Die Tiefstwerte liegen bei angenehmen 15 bis frischen acht Grad, in den Ballungsräumen der Südwesthälfte um milde 17 Grad.

Tagsüber kann es an den Alpen schauern und gewittern, sonst bleibt es weitestgehend trocken. In der Südhälfte ist es leicht bewölkt, im Norden sowie in Küstennähe gibt es zeitweise dichte Wolken.

Die Temperaturen gehen etwas runter, erreichen an der Küste 15 Grad und im Norden sowie Nordosten maximal 25 Grad. Sonst bleibt es mit 27 bis 33 Grad weiter heiß.