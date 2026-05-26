Deutschland schwitzt bei bis zu 34 Grad! Wetterumschwung erst mal nicht in Sicht
Deutschland - Das Pfingstwochenende läutete bereits mit Temperaturen über 30 Grad den diesjährigen Sommer ein. Wem die Hitze nicht gut bekommt, der kann die kommenden Tage zumindest etwas aufatmen: Am Mittwoch bringt eine Kaltfront aus Skandinavien kühlere Luft in den Nordosten.
Während am Dienstag flächendeckend noch sonniges bis sehr warmes Wetter herrscht und die Temperaturen mit bis zu 34 Grad die Deutschen regelrecht schwitzen lassen, bringt der Mittwoch endlich erfrischende Abkühlung.
Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, ziehen bereits in der Nacht südlich der Donau Quellwolken auf. Die Tiefstwerte liegen bei angenehmen 15 bis frischen acht Grad, in den Ballungsräumen der Südwesthälfte um milde 17 Grad.
Tagsüber kann es an den Alpen schauern und gewittern, sonst bleibt es weitestgehend trocken. In der Südhälfte ist es leicht bewölkt, im Norden sowie in Küstennähe gibt es zeitweise dichte Wolken.
Die Temperaturen gehen etwas runter, erreichen an der Küste 15 Grad und im Norden sowie Nordosten maximal 25 Grad. Sonst bleibt es mit 27 bis 33 Grad weiter heiß.
Am Donnerstag kurze Abkühlung
Am Donnerstag bleibt es überwiegend trocken. An den Alpen und im Schwarzwald kann es im Tagesverlauf einzelne Schauer und Gewitter geben.
Mit Werten zwischen 23 und 27 Grad sowie bei schwachem bis mäßigem Wind kühlt sich das sommerliche Wetter insgesamt etwas ab. Nur am Oberrhein können die Temperaturen noch die 30-Grad-Marke erreichen.
Am Freitag zeigt sich zunächst die Sonne im Norden und Nordwesten, später kann es vereinzelt regnen. An blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein hingegen erfreuen sich der Süden und Südwesten.
Mit 29 bis 33 Grad wird es dort noch einmal heiß, sonst gibt es Höchstwerte zwischen 23 und 29 Grad. In der Nordseenähe bleibt es mit um die 20 Grad angenehm mild.
Titelfoto: Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Screenshot/wetteronline