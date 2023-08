Sachsen-Wetter: Woche startet hitzig, dann rollt Gewitter-Front auf Freistaat zu

Ähnlich warm bleibt es auch am Mittwoch und Donnerstag im Freistaat, nach und nach bilden sich aber teils gewaltige Wolkenfelder. Spätestens am Freitag entladen sich diese großzügig über dem ganzen Bundesland und es werden starke Gewitter und Regengüsse erwartet.

In der Nacht zum Dienstag weht nur ein laues Lüftchen durch den Freistaat und es bleibt leicht bewölkt. Im Laufe des Tages ist durchschnittlich wieder mit 29 Grad auf dem Thermometer zu rechnen, in Dresden gibt es dazu eine erhöhte Regenwahrscheinlichkeit.

Nachdem es in der Nacht zum Montag leicht abgekühlt hat, klettert das Thermometer laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf Höchsttemperaturen zwischen 29 Grad in Dresden und Leipzig und 31 Grad in Chemnitz.

Die Temperaturen sinken auf bis zu 23 Grad in Leipzig und 19 Grad in Chemnitz. Das Wochenende wird durchgängig verregnete, immer wieder ziehen Gewitterwolken und Blitze über Sachsen. Den Besuch am Badesee sollte man also lieber nicht aufs Wochenende verschieben!