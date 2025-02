13.02.2025 13:00 Schnee, Glätte und frostige Nächte: So wird das Wetter bis Sonntag in Hessen

Vor allem am heutigen Donnerstag und am Freitag kann in Hessen Schnee fallen. Bei frostigen Temperaturen bleibt es danach aber weitgehend niederschlagsfrei.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main/Hessen - Der Winter hat Frankfurt und ganz Hessen fest im Griff. In den Nächten und im Bergland bleibt es bis zum Sonntag frostig, vereinzelt ist mit Schnee und Straßenglätte zu rechnen. Die kommenden Nächte werden in ganz Hessen frostig. Im Süden kann es am Sonntag auch zu einigen Auflockerungen kommen. © Bild-Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, wetteronline.de Bereits am Donnerstag kann es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gebietsweise zu Schneefällen oder Schneeregen kommen. Dabei erreichen die Höchstwerte 2 bis 5 Grad, in Hochlagen und in Nordhessen herrscht teilweise Dauerfrost um -1 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus Nordwest bis West. In der Nacht zum Freitag wird es in ganz Hessen bei -1 bis -6 Grad frostig. Dabei kann es zwischendurch auch immer wieder leicht schneien, es besteht Glättegefahr auf den Straßen. Der folgende Tag startet stark bewölkt bis bedeckt mit etwas Schnee oder Schneegriesel. Bei 0 bis 4 Grad lockert es dann aber vor allem im Westen und im Südwesten vereinzelt auf und es bleibt niederschlagsfrei. In den Hochlagen ist weiterhin mit Dauerfrost bei -2 Grad zu rechnen. In der Nacht auf den Samstag ist es bei Tiefstwerten zwischen -1 und -6 Grad erneut frostig aber niederschlagsfrei. Das setzt sich auch am Samstag selbst fort, der sich bei 1 bis 4 Grad wechselnd bis stark bewölkt präsentiert. Im Bergland zeigen die Thermometer weiterhin Frost bei -3 bis 0 Grad an. Am Sonntag kann sich im Süden Hessens auch mal die Sonne zeigen Nach einer kalten und wiederum trockenen Nacht mit Temperaturen zwischen -3 und -7 Grad beginnt der Sonntag wolkig, im Süden Hessens auch heiter. Am Morgen ist örtlich etwas Schneefall möglich, ansonsten bleibt es aber den ganzen Tag über niederschlagsfrei. Die Höchstwerte erreichen 0 bis 4 Grad. In der Nacht zum Montag ist es teils gering, teils dichter bewölkt. Mit -3 bis -7 Grad wird es wiederum in ganz Hessen frostig.

