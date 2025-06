Sommer ade: Weiter Regen und teils heftige Gewitter in Hessen

Frankfurt am Main - Auch in den kommenden Tagen bleibt es in Frankfurt und ganz Hessen wechselhaft. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gibt es immer wieder Regen und örtlich auch teilweise starke Gewitter.

In den kommenden Tagen ist auch in Frankfurt immer wieder mit Schauern und vereinzelten Gewittern zu rechnen. © Bild-Montage: Andreas Arnold/dpa, wetteronline.de

Der Montag startet mit wechselnder Bewölkung und zumeist niederschlagsfrei. Im Tagesverlauf gibt es aber wieder gebietsweise Schauer. In der Südosthälfte sind auch einzelne Gewitter möglich. Zum Abend klingen Schauer und Gewitter wieder ab.

Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 24 Grad und es weht ein mäßiger Westwind, der bei Gewittern starke bis stürmische Böen mit sich bringt.

In der Nacht bleibt es trocken und klar oder gering bewölkt. Es kühlt auf 10 bis 5 Grad ab.

Am Dienstag ist es zunächst überall in Hessen heiter bis sonnig und niederschlagsfrei. Allerdings ziehen im Laufe des Tages von Südwesten her Wolken auf und ab dem Nachmittag kann es vor allem in der Südhälfte Schauer und einzelne, dann auch kräftige Gewitter geben.

Die Thermometer zeigen maximal 22 bis 26 Grad an bei einem mäßigen, teilweise stark böig auffrischenden Südwestwind.