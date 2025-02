Sonne, Frost und Schneegriesel: Dieses Wetter kommt in der ersten Februar-Woche auf Sachsen zu

Leipzig - Kalt, aber dafür sonnig - so startet Sachsen in die erste Februar-Woche.

Am Montag sollen maximal 5 Grad drin sein. © Wetteronline.de

Darauf folge allerdings wieder eine kalte Nacht mit Tiefstwerten zwischen -1 und -7 Grad - also schön in die dicke Decke einkuscheln.

Laut Meteorologen bleiben die Temperaturen am Mittwoch zwar wie am Dienstag, dafür ziehen aber Wolken auf, am Nachmittag und Abend können dann auch ein paar Tropfen vom Himmel kommen - in den Bergen sogar als Schneegriesel.

Ein wenig Schneegriesel werde im Bergland auch in der Nacht noch erwartet. Bei Tiefsttemperaturen zwischen 1 und -3 Grad bleibe es aber nicht so klirrend kalt wie in der Nacht zuvor.

Wolkig, jedoch trotzdem meist trocken zeige sich dann der Donnerstag bei Höchstwerten von 3 bis 5 Grad - vielleicht dürfen wir ja dann am Wochenende wieder auf Sonne hoffen.