Sonne genießen, solange sie da ist: Wetter kippt in NRW schon bald

Köln - Nach einem frühlingshaften Start zeigt sich das Wetter in NRW in den nächsten Tagen ziemlich wechselhaft. Zwischendurch wird es auch deutlich kühler.

In den nächsten Tagen ist von Sonne bis Regen und Gewitter in NRW alles möglich. (Symbolfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Am Donnerstag kommt die Sonne in Köln immer wieder durch, dazu ziehen nur ein paar dünne Wolken vorbei. Im Rheinland sind laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sogar bis zu 23 Grad drin.

Gegen Nachmittag bleibt es meist trocken, hier und da kann aber schon mal ein kurzer Schauer herunterkommen. Erst am Abend ist mit viel Regen, Wind und einzelnen Gewittern zu rechnen.

Der Freitag startet grau, aber im Laufe des Tages lockert es immer mal wieder auf. Dafür wird es deutlich frischer und das Thermometer steigt maximal nur noch auf 12 bis 15 Grad.

In der Nacht zum Samstag beruhigt sich das Ganze: Es klart auf und bleibt trocken. Dennoch gehen die Temperaturen ordentlich runter. Teilweise gibt es sogar Bodenfrost, vor allem im Sauerland.

Der Samstag bringt dann wieder mehr Frühlingsgefühle: viel Sonne, trocken und mit bis zu 22 Grad am Rhein richtig angenehm. Erst am Abend ziehen von Westen wieder Wolken auf, später könnte neuer Regen dazukommen.