Sonnig und mild: Hessen freut sich auf goldene Herbsttage
Frankfurt am Main - Nach zumeist trüben Aussichten zuletzt setzt sich in den kommenden Tagen in Frankfurt und ganz Hessen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zunehmend Hochdruckeinfluss durch.
Am Montag ist es meist noch stark bewölkt und vereinzelt kann es etwas Sprühregen geben. Bei 10 bis 13 Grad zeigt sich die Sonne bei einem zunächst schwachen, dann mäßigen Süd- bis Südwestwind nur gelegentlich.
In der folgenden Nacht bleibt es niederschlagsfrei und es kühlt auf 8 bis 4 Grad ab. Örtlich kann sich Nebel bilden.
Am Dienstag ziehen hohe Wolkenfelder über Hessen hinweg, der Tag zeigt sich allgemein aber sonnig bei Höchstwerten zwischen 11 und 14 Grad. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südost.
In der Nacht zum Mittwoch wird es teils wolkig, teils klar und niederschlagsfrei. Bei 7 bis 3 Grad können sich im Süden wieder gebietsweise flache Nebelfelder bilden. Bei längerem Aufklaren ist zudem mit leichtem Frost in Bodennähe zu rechnen.
Am Mittwoch viel Sonne und bis 17 Grad in Hessen erwartet
Der Mittwoch präsentiert sich zumeist heiter und niederschlagsfrei. Die Thermometer zeigen dabei frühlingshafte 14 bis 17 Grad an bei einem schwachen Wind aus Südost bis Süd.
Auch in der Nacht bleibt es trocken und zumeist gering bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 8 bis 2 Grad. Im Süden kann es wieder leichten Frost in Bodennähe geben und örtlich bildet sich etwas Nebel.
Am Donnerstag hält das milde Herbstwetter an. Laut DWD ist es heiter bis wolkig und mit 11 bis 15 Grad weiterhin recht warm.
In der Nacht auf Freitag ist es gering bewölkt, es kann aber bei Tiefstwerten zwischen 6 und 3 Grad vereinzelt etwas Regen geben, zumeist bleibt es aber niederschlagsfrei.
Titelfoto: Bild-Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, wetteronline.de