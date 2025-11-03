Sonnig und mild: Hessen freut sich auf goldene Herbsttage

Frankfurt am Main - Nach zumeist trüben Aussichten zuletzt setzt sich in den kommenden Tagen in Frankfurt und ganz Hessen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zunehmend Hochdruckeinfluss durch.

In Frankfurt und ganz Hessen hält jetzt der goldene Herbst Einzug. © Frank Rumpenhorst/dpa

Am Montag ist es meist noch stark bewölkt und vereinzelt kann es etwas Sprühregen geben. Bei 10 bis 13 Grad zeigt sich die Sonne bei einem zunächst schwachen, dann mäßigen Süd- bis Südwestwind nur gelegentlich.

In der folgenden Nacht bleibt es niederschlagsfrei und es kühlt auf 8 bis 4 Grad ab. Örtlich kann sich Nebel bilden.

Am Dienstag ziehen hohe Wolkenfelder über Hessen hinweg, der Tag zeigt sich allgemein aber sonnig bei Höchstwerten zwischen 11 und 14 Grad. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südost.

In der Nacht zum Mittwoch wird es teils wolkig, teils klar und niederschlagsfrei. Bei 7 bis 3 Grad können sich im Süden wieder gebietsweise flache Nebelfelder bilden. Bei längerem Aufklaren ist zudem mit leichtem Frost in Bodennähe zu rechnen.