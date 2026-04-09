Sonnig und warm in Hessen, doch schon bald legt der Frühling eine Pause ein

Frankfurt am Main/Hessen - Vor allem am Donnerstag und am Samstag wird es noch einmal sonnig und warm in Frankfurt und ganz Hessen . Am Sonntag ist dann laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erst einmal Schluss mit dem freundlichen Frühlingswetter .

Am Donnerstag und am Samstag können die Höchstwerte im Süden Hessens über 20 Grad steigen. © Bild-Montage: Lando Hass/dpa, wetteronline.de

Am Donnerstag erreichen die Höchstwerte an der Bergstraße 21 Grad, in Nordhessen 16 Grad. Es ziehen Schleierwolken vorüber und es bleibt niederschlagsfrei. Dabei weht ein schwacher Wind um Südost.

In der Nacht zum Freitag nimmt die Bewölkung weiter zu und von Westen her ziehen Regenschauer durch Hessen. Auch einzelne Gewitter sind laut DWD nicht ausgeschlossen. Es kühlt auf 9 bis 5 Grad ab und im Bereich der Schauer kann der Wind aus West und Nordwest kurzzeitig stark böig auffrischen.

Der Freitag beginnt mit stärkerer Bewölkung und örtlich Regen. Im Laufe des Tages lockert es dann aber zunehmend auf und bleibt niederschlagsfrei. Mit 12 bis 16 Grad wird es nicht mehr so warm. Es geht ein mäßiger Wind aus Nordwest mit vereinzelten starken Böen am Vormittag.

Die folgende Nacht zeigt sich wolkig oder gering bewölkt und niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen bei 5 bis 1 Grad, in Nord- und Osthessen bei bis zu –1 Grad. Gebietsweise gibt es Frost in Bodennähe.