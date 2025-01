Thüringen-Wetter: Dreht der Januar zum Ende mit reichlich Sonne und blauem Himmel auf?

Ob es zum Abschluss des Januars reichlich Sonne und blauen Himmel in Thüringen gibt? TAG24 hakte am Montag beim Deutschen Wetterdienst nach.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Der Januar 2025 wird zum Ende der Woche Geschichte sein. Am Samstag ist schon wieder Februar! Ob es zum Abschluss des ersten Monats reichlich Sonne und blauen Himmel in Thüringen gibt? TAG24 hakte am Montag beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nach.

Der Januar dürfte sich in Thüringen wohl ohne frostige Temperaturen am Tag verabschieden. Und Sonnen-Liebhaber dürften ebenfalls nicht auf ihre Kosten kommen. (Archivbild) © Carsten Jentzsch / TAG24 Kurz und schmerzlos für alle Sonnen-Liebhaber: Die Antwort lautet Nein! Wie TAG24 am frühen Montagnachmittag im Gespräch mit dem DWD erfuhr, wird es in dieser Woche weiterhin wechselhaftes Wetter geben - vielleicht auch mal mit Auflockerungen! Doch der überwiegende Teil könnte dann wohl eher aus Wolken als aus heiteren Abschnitten bestehen. Oder vereinfacht gesagt: eher grau statt blau! Und der Winter? Ist denn da zum Ende des Monats etwas in Sicht? Auch die Frage lässt sich ganz klar beantworten. Es sieht nicht so gut aus! So werde aktuell keine Kaltluft aus Nordeuropa angezapft, erklärte der Experte. Hintergrund ist ein Tiefdruckgebiet. Aktuell sei es sehr, sehr mild. Der Deutsche Wetterdienst hatte in der Thüringen-Vorhersage auf seiner Seite für Montag auf 9 bis 12, im Bergland auf 4 bis 8 Grad hingewiesen. Auch die Höchsttemperaturen der kommenden Tage (bis einschließlich Donnerstag) liegen im Plusbereich, wie der Vorhersage am frühen Nachmittag zu entnehmen war.