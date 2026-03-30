Tiefdruckgebiet bringt wechselhaftes Wetter nach Sachsen: Sogar Gewitter sind möglich!
Leipzig - Ein Tiefdruckgebiet beschert den Menschen in Sachsen in den nächsten Tagen wechselhaftes Aprilwetter. Dabei sorgt kalte Meeresluft vor allem zu Beginn der neuen Woche für niedrige Temperaturen, viel Regen und sogar vereinzelte Gewitter. In den Nächten wird es vor allem in höheren Lagen teils frostig und glatt.
Wie die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mitteilten, zeigt sich der Montag bedeckt mit schauerartigem Regen, im Bergland mit Schneeregen und Schneefall. Im weiteren Tagesverlauf werden die Wolken dichter, es kommt zu einzelnen Graupelschauern, teils sogar kurzen Gewittern.
Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 5 und 8, im Bergland bei 1 bis 5 Grad. Der Wind weht überwiegend mäßig, teils kann es in Gewitternähe jedoch zu Wind- oder Sturmböen kommen.
In der Nacht zum Dienstag bleibt das Wetter laut den Experten größtenteils ähnlich: viele Wolken, Regen, Schneeregen und Graupelschauer. Im Norden des Erzgebirges oberhalb von 600 Metern wird nochmals Neuschnee erwartet.
Die Tiefsttemperaturen liegen dabei zwischen 2 und 0, im Bergland bei bis zu -2 Grad. Dabei ist Vorsicht geboten, es wird glatt!
Temperaturen klettern Richtung Wochenende in den zweistelligen Bereich
Auch am Mittwoch bleibt es wolkig, der Regen nimmt jedoch allmählich ab und die Temperaturen steigen auf 7 bis 10, im Bergland auf 3 bis 7 Grad. Der Wind flacht dabei ebenfalls ab, und weht schwach aus dem Norden.
In der Nacht zum Donnerstag klart es dann allmählich auf, dafür kühlt es nachts nochmals deutlich ab, auf 1 bis -2, bodennah auch bis -5 Grad - es besteht Rutschgefahr!
Der Donnerstag selbst präsentiert sich dann heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen klettern weiter in den zweistelligen Bereich, auf 10 bis 13, im Bergland auf 7 bis 10 Grad. Der Wind weht dabei schwach aus nordwestlicher Richtung.
In der Nacht zum Freitag wolkig, teils klar und niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen hier bei 2 bis -1 Grad. Für das Osterwochenende stellen die Meteorologen steigende Temperaturen in Aussicht, womöglich sogar Sonnenschein am Ostersonntag!
Titelfoto: Bildmontage/dpa/Jan Woitas/Screenshot Wetteronline