Tiefdruckgebiet bringt wechselhaftes Wetter nach Sachsen: Sogar Gewitter sind möglich!

Leipzig - Ein Tiefdruckgebiet beschert den Menschen in Sachsen in den nächsten Tagen wechselhaftes Aprilwetter. Dabei sorgt kalte Meeresluft vor allem zu Beginn der neuen Woche für niedrige Temperaturen, viel Regen und sogar vereinzelte Gewitter. In den Nächten wird es vor allem in höheren Lagen teils frostig und glatt.

Tiefdruckeinfluss gestaltet das Wetter in Sachsen in dieser Woche wechselhaft. Dabei wird Meereskaltluft in den Freistaat geführt. (Archiv) © Jan Woitas/dpa

Wie die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mitteilten, zeigt sich der Montag bedeckt mit schauerartigem Regen, im Bergland mit Schneeregen und Schneefall. Im weiteren Tagesverlauf werden die Wolken dichter, es kommt zu einzelnen Graupelschauern, teils sogar kurzen Gewittern.

Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 5 und 8, im Bergland bei 1 bis 5 Grad. Der Wind weht überwiegend mäßig, teils kann es in Gewitternähe jedoch zu Wind- oder Sturmböen kommen.

In der Nacht zum Dienstag bleibt das Wetter laut den Experten größtenteils ähnlich: viele Wolken, Regen, Schneeregen und Graupelschauer. Im Norden des Erzgebirges oberhalb von 600 Metern wird nochmals Neuschnee erwartet.

Die Tiefsttemperaturen liegen dabei zwischen 2 und 0, im Bergland bei bis zu -2 Grad. Dabei ist Vorsicht geboten, es wird glatt!