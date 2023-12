Trockenes Raketenstarten? So wird das Silvester-Wetter im Südwesten!

Feiernde können sich an Silvester um Mitternacht weitgehend auf trockenes Raketenstarten einstellen. © Bildmontage: Christoph Schmidt/dpa, wetteronline.de

Mittags und nachmittags aufziehender Regen soll sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Stuttgart in der Nacht verzogen haben.

Abends betreffe der Regen noch die Regionen um den Bodensee und das Allgäu. "Nachts bleibt es meist trocken, aber einzelne Schauer sind möglich", sagte eine Sprecherin am Freitag.



Die Tiefstwerte in der Nacht lägen bei 8 bis 2 Grad. Wind wird allerdings, wie schon die Tage zuvor, in der Nacht ein Thema sein. In höheren Lagen werden starke Böen aus Südwest erwartet. Im Hochschwarzwald und am Feldberg können Sturmböen auftreten.

Neujahr bleibt das Wetter bescheiden. Viel Wind, vereinzelte Schauer, im Bergland sogar Schnee. Höchstwerte liegen bei 2 Grad im Bergland und bei 12 Grad am Oberrhein. Damit knüpft das Wetter fast nahtlos an das Wetter aus dem vergangenen Jahr an.