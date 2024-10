Turbulente Wetter-Woche im Norden mit Sturm als Höhepunkt

Hamburg bietet in den kommenden Tagen nasses Herbstwetter. © Christian Charisius/dpa

Ein Ausläufer von Sturmtief "Gerda" westlich der Britischen Inseln überquert am Montag Norddeutschland, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Das sorgt für wechselhaftes Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein.

Ab dem Nachmittag lockert die Wolkendecke wieder auf und teilweise kommt die Sonne durch. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 15 und 18 Grad. In der Nacht zum Dienstag ziehen von Süden neue Wolken auf. Es gibt Regen oder Schauer bei Tiefstwerten zwischen 8 und 12 Grad.



Am Dienstag gibt es eine dichte Wolkendecke am Himmel. Dazu regnet es zeitweise. Maximal werden 15 Grad auf Sylt und 19 Grad in Hamburg erwartet.

In der Nacht zieht der Regen ab. Es kühlt sich auf 11 bis 13 Grad ab.