316.000 Blitzeinschläge in Deutschland im Jahr 2023: Hier krachte es am häufigsten

München - 2023 gab es schwere Unwetter in Deutschland , doch sind vergleichsweise wenig Blitze eingeschlagen.

Laut "Blitzatlas" 2023 schlugen im vergangenen Jahr bundesweit 316.000 Blitze ein, davon 70.000 in Bayern. © Armin Weigel/dpa

Das haben die Messungen des Blitzinformationsdienstes (BLIDS) ergeben, die Siemens und das österreichische Unternehmen OVE Service am Freitag veröffentlichten.

Die Messstellen registrierten demnach bundesweit 316.000 Blitze, die den Boden trafen. Das waren zwar 30 Prozent mehr als im aus meteorologischer Sicht nicht sehr aufgeladenen 2022, doch weniger als in vielen anderen Jahren.



"Blitzhauptstadt" des vergangenen Jahres war demnach Memmingen im Allgäu mit durchschnittlich 2,9 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer. An zweiter Stelle lag Pirmasens im Pfälzer Wald (2,8), gefolgt vom oberbayerischen Landkreis Mühldorf (2,5). Die geringste Blitzdichte ermittelte der Informationsdienst in Amberg in der Oberpfalz (0,08).

Bayern insgesamt war demnach blitzreichstes Bundesland: Die Messstellen registrierten dort über 70.000 Einschläge, mehr als ein Fünftel der gesamtdeutschen Zahl. Vor allem das Voralpenland - wo auch Memmingen liegt - ist eine vergleichsweise gewittrige Region.

Doch weil der Freistaat auch das größte Bundesland ist, liefern die absoluten Zahlen allein kein exaktes Bild.