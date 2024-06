Bayern-Flut fordert Todesopfer: Helfer kommt in Wassermassen ums Leben

Pfaffenhofen an der Ilm - Bei den oberbayerischen Gemeindeteilen Uttenhofen und Affalterbach ist ein Helfer in der Samstagnacht ums Leben gekommen.

Die beiden anderen kamen größtenteils mit dem Schrecken davon. Die Einsatzkräfte waren in der Nacht dabei, in dem stark betroffenen Landkreis die Evakuierungsarbeiten weiter fortzuführen.

Das Unglück geschah etwa gegen 23.30 Uhr am Samstag. Der Mann konnte am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr nur noch tot geborgen werden, heißt es weiter.

Der 42-jährige Feuerwehrmann sei laut eines Sprechers des Landratsamts Pfaffenhofen an der Ilm mit drei Kollegen in einem Schlauchboot an einer Rettungsaktion beteiligt gewesen, als dieses kenterte.

In Pfaffenhofen an der Ilm ist in der Nacht auf Sonntag ein Feuerwehrmann bei einem Rettungseinsatz in den Wassermassen ums Leben gekommen. © Jason Tschepljakow/dpa

Seit Freitag macht der Dauerregen vor allem dem Süden Bayerns schwer zu schaffen.

Feuerwehren, Technisches Hilfswerk, Polizei und sämtliche Nothelfer sind wegen der anhaltenden Schauer und Gewitter im Dauereinsatz.

In mehreren Landkreisen des Freistaats gilt Katastrophenalarm, beinahe 100 Pegel registrieren Hochwasser – zum Teil in der höchsten Meldestufe.

Mit einer Entspannung der Wetterlage ist in den nächsten Stunden kaum zu rechnen. Zahlreiche Gebiete seien bereits am Samstagmorgen evakuiert worden. Mehrere Flüsse in Bayern führten teilweise so viel Wasser wie bei einem Jahrhunderthochwasser.

"Der Dauerregen führte mittlerweile zu Pegelständen, wie sie statistisch gesehen nur einmal in 100 Jahren erreicht werden", teilte die Deutsche Presseagentur (dpa) mit.

Die Zahl der Toten könnte weiter ansteigen: Im oberbayerischen Schrobenhausen wird eine vermisste Person in einem vollgelaufenen Keller vermutet. Den Rettungskräften zufolge sei es sehr schwierig, in das Haus vorzudringen. Es wurden Taucher angefordert.