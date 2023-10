Chaos nach Jahrhundert-Hochwasser: Hunderte Einsätze und Millionenschäden

Nach der schweren Sturmflut mit Rekord-Wasserständen an der Ostseeküste zieht sich das Wasser am Samstag langsam zurück. Die Aufräumarbeiten haben begonnen.

Von Franziska Rentzsch

Eckernförde - Nach der schweren Sturmflut mit Rekord-Wasserständen an der Ostseeküste zieht sich das Wasser am Samstag langsam zurück. Die Aufräumarbeiten haben begonnen. Der Katastrophenschutz rechnet mit Schäden in dreistelliger Millionenhöhe.

In Schleswig-Holstein haben am Samstag die Aufräumarbeiten nach der Jahrhundert-Flut begonnen. © Frank Molter/dpa Bereits am Donnerstag war vor orkanartigen Windböen und einer Sturmflut mit historischen Höchstständen gewarnt worden. Am Freitag erreichte das Unwetter dann seinen Höhepunkt. In Fehmarn kam eine 33 Jahre alte Frau durch einen umgestürzten Baum ums Leben. In Flensburg stieg der Wasserpegel auf 2,27 Meter über dem Normalwert an und erreichte damit den höchsten Wasserstand seit mehr als 100 Jahren. Campingplätze und Ferienanlagen bei Heringsdorf auf Usedom mussten geräumt werden, in Schleswig-Holstein wurden etwa 2000 Menschen vor den Wassermassen in Sicherheit gebracht, nachdem in mehreren Ortschaften die Deiche gebrochen waren oder überspült wurden. Wetter Deutschland Heftige Windböen und viel Regen: So wird das Hessen-Wetter am Wochenende In Teilen Flensburgs stellten die Stadtwerke vorsorglich den Strom ab. Auch in Dänemark kam es zu Evakuierungen und Stromausfällen. Für den Kreis Rendsburg-Eckernförde wurde noch am Abend der Katastrophenalarm ausgelöst.

Katastrophenalarm aufgehoben, Aufräumarbeiten beginnen