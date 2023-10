"Historische" Sturmflut, orkanartige Böen und Dauerregen: Gefahr an der Küste!

Stürmische Aussichten für Norddeutschland! Die Bewohner und Urlauber an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste erwartet eine schwere Sturmflut.

Von Alice Nägle

Deutschland - Stürmische Aussichten für Norddeutschland! Anstatt eines "goldenen Oktobers" erwarten die Bewohner und Urlauber an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste orkanartige Windböen und eine schwere Sturmflut. Mancherorts kann es gefährlich werden.

Am Donnerstagnachmittag waren bereits 150 Strandkörbe in Kiel-Schliksee von der Flut mitgerissen worden. © Axel Heimken/dpa Küstenbewohner seien gewarnt: Wie eine Sprecherin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie in Rostock mitteilte, wird es für die Norddeutschen besonders am heutigen Freitag ziemlich ungemütlich. Neben orkanartigen Windböen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde sind auch schwere Sturmfluten an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste zu erwarten. Man rechne damit, dass die Wasserstände an der gesamten Küste auf mindestens 1,50 Meter über das mittlere Hochwasser steigen. An der Flensburger Förde können sogar über 2 Meter über das mittlere Hochwasser erreicht werden. Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) und die Polizeidirektionen warnen die Bevölkerung vor dem zu erwartenden schweren Unwetter: "Ich appelliere auch an alle an der Ostseeküste lebenden Menschen, sich gut zu informieren und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen", so der Politiker. Auch in Dänemark werden Anwohner und Urlauber gebeten, die Hotspot-Gebiete rund um die Küstenregion zu verlassen. Teilweise sprechen Meteorologen im Gesamten bereits von einer "historischen Sturmflut".

Der Deutsche Wetterdienst warnt auf X vor der Sturmflut

Tief Victor lässt Ostsee überlaufen

Die freiwillige Feuerwehr war bereits am Donnerstagnachmittag in Kiel-Schliksee im Einsatz, um die Strandkörbe zu retten. © Axel Heimken/dpa Ausgelöst wird der heftige Sturm an der Ostsee durch ein Duell zwischen Sturmtief Victor und einem Hoch, das über Nordskandinavien liegt. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) erreichen die Ausläufer des Tiefs Norddeutschland. Im Zuge dessen ist auch mit schweren Regenfällen in den betroffenen Gebieten zu rechnen. Während sich das Unwetter am Freitagmorgen immer mehr zusammenbraute, erreicht es seine Höchststände gegen Mittag. Die gute Nachricht: Zum Samstag zeigen sich der Ostseesturm und auch der Dauerregen dann rasch nachlassend.

Ein Strandkorb wurde von den Flutwellen der Ostsee in der Kiel-Schilksee mitgerissen. © Axel Heimken/dpa

Ostsee-Sturmflut hinterlässt Spuren

In Lübeck-Travemünde hat das Wasser bereits die Promenade erreicht. © Thomas Müller/dpa Und obwohl der Höhepunkt der Ostsee-Sturmflut noch bevorsteht, sind bereits jetzt Folgen des Unwetters in Teilen Norddeutschlands festzustellen. Am Donnerstagnachmittag waren bereits 150 Strandkörbe in Kiel-Schliksee von der Flut mitgerissen worden und drohten abzutreiben. Die örtliche Feuerwehr war noch am gestrigen Abend im Einsatz, um die Strandkörbe im betroffenen Strandabschnitt aus dem Wasser zu retten. Am Freitagmorgen stand das Wasser nun schon "vor der Tür". "Das Wasser kommt, es ist schon sehr weit gedrungen", sagte eine Sprecherin der Polizei Flensburg dazu der Deutschen Presse-Agentur. Auch in Lübeck-Travemünde hat sich das Wasser bereits seinen Weg bis an Land gebahnt und die Promenade unter Wasser gesetzt. Auf Fehmarn wurden Bewohner, vor allem im Westen der Insel, bereits mit Sandsäcken ausgestattet, sodass alle Vorräte schon am Donnerstag aufgebraucht waren. Die Freiwillige Feuerwehr kam noch am gestrigen Abend zusammen, um weitere Vorräte zu beschaffen. Von einer ähnlichen Situation lässt sich nahe der Schlei bei Schleswig sprechen. Wegen Überschwemmungen und immer weiter steigendem Pegel wurden bereits Straßen gesperrt und empfohlen, betroffene Gebiete zu meiden.

Die Straße vor den Cafés und Geschäften am Tiessenkai im Kieler Stadteil Holtenau ist vollständig von der Flut überrollt worden. © Axel Heimken/dpa

Schifffahrt bis mindestens Samstag größtenteils eingestellt