Liveticker zum Bayern-Unwetter: Schneemassen erhöhen Lawinengefahr

Das Unwetter in Bayern im Liveticker: In den Alpen steigt durch Massen an Neuschnee die Gefahr durch Lawinen.

Von Benedikt Zinsmeister, Friederike Hauer

München - Nach Unwettern mit starken Regenfällen ist es in Teilen Bayerns bereits zu Überschwemmungen gekommen. Nun kommt erneut Dauerregen auf den Freistaat zu.

Die Donau ist in Passau bereits über die Ufer betreten und hat für erste Überflutungen gesorgt. © Riedl/zema-medien.de Nach einer Verschnaufpause in der Nacht und am Vormittag nimmt das Unwetter über Bayern wieder Fahrt auf. Spätestens ab dem Nachmittag ziehen Regenwolken von den Alpen über das Vorland bis nach Niederbayern, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD). Bis in den Dienstag hinein können dort gebietsweise bis 60 Liter pro Quadratmeter innerhalb von knapp 48 Stunden fallen. Am östlichen Alpenrand muss mit bis zu 90 Liter pro Quadratmeter gerechnet werden. Oberhalb fällt derweil bis zu 20 Zentimeter Neuschnee. Zahlreiche Menschen im Süden und Südosten von Bayern füllten am Samstag Sandsäcke, weil Überschwemmungen durch Flüsse drohen oder das Grundwasser nach oben drückt. In den Hochlagen der Alpen sind Winterreifen und Schneeschieber gefragt - und das alles Mitte September. Alle Informationen zum Hochwasser im Freistaat findet Ihr in unserem Liveticker!



15. September, 10.50 Uhr: Erhöhte Lawinengefahr durch mehr als einen Meter Neuschnee

Mit der Masse an Neuschnee steigt die Lawinengefahr in Bayern. © Peter Kneffel/dpa Der Wintereinbruch in den bayerischen Alpen bringt eine erhöhte Lawinengefahr in höheren Lagen mit sich. Oberhalb von etwa 1200 Metern habe eine geschlossene Schneedecke gebildet. In den Hochlagen sei diese bis zu einem Meter dick, teilte der Lawinenwarndienst Bayern mit.

Frischer, durch den teils starken Wind angesammelter Schnee sei problematisch und könnte sich im kammnahen Steilgelände als Schneebrett lösen. "In den Hochlagen der Berchtesgadener Alpen fällt am meisten Neuschnee." Lawinen mittlerer Größe, die für eine Verschüttung ausreichen, seien möglich. Der Lawinenwarndienst rechnet damit, dass die Lage in den kommenden Tagen angespannt bleiben wird. Zudem seien in höheren Gebieten viele Wanderwege schneebedeckt, vereist und rutschig. Wetter Deutschland Kommt der Spätsommer zurück? Das Hessen-Wetter zum Wochenende Schnee-Hotspots sind derzeit die Berchtesgadener und Chiemgauer Hochlagen mit teils mehr als einem Meter. Dies sei besonders für die Jahreszeit. An der Station Dürrnbachhorn oberhalb von Winklmoos in den Chiemgauer Alpen betrage die Schneehöhe etwa 1,20 Meter, auf dem Zugspitzplatt seien es knapp 90 Zentimeter.

15. September, 8.18 Uhr: Erhöhte Pegelstände an Donau und Isar

Durch den anhaltenden Dauerregen sind einzelne Straßen überschwemmt worden und vereinzelt auch Keller vollgelaufen. Aktuell sind besonders Oberbayern, Niederbayern und die Oberpfalz betroffen, wie es der Hochwassernachrichtendienst Bayern meldete. Unter anderem gebe es an Donau und Isar erhöhte Pegelstände und Hochwasser. Die Polizei in Niederbayern berichtete, dass sich das Unwettergeschehen aber weitestgehend im Rahmen hielt. In der Nacht gab es demnach nur wenige Einsätze wegen umgestürzten Bäumen und Überflutungen von Straßen. In Passau gibt es laut Sprecher "übliche" Sperrungen in der Altstadt. Einem Polizeisprecher zufolge trafen die Unwetter in Oberbayern besonders Garching (Landkreis München).

15. September 7.13 Uhr: Hochwasserwarnungen für mehrere Landkreise

Die anhaltenden Niederschläge heute haben die Pegel der Gewässer deutlich ansteigen lassen. Am Sonntagmorgen warnte der Hochwasserdienst in mehreren Gebieten vor Überschwemmungen in bebauten Gebieten (Meldestufe 3). Darunter waren der Landkreis Cham, Stadt und Landkreis Passau, der Landkreis Erding, sowie der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Die Grundwasserstände sind ebenfalls auf sehr hohem Niveau, teilte der Warndienst mit. "Keller sollten vorsorglich kontrolliert werden, sofern gefahrlos möglich".

Im Landkreis Cham ist der Fluss Regen über die Ufer getreten und hat für Überflutungen gesorgt. © NEWS5 / Eric Deyerler

14. September, 17.35 Uhr: Dreiflüssestadt Passau sperrt Altstadt

Der Inn in Passau führt Hochwasser. © Armin Weigel/dpa In der Dreiflüssestadt Passau wurden am Samstagnachmittag Teile der Altstadt wegen der angespannten Hochwasser-Lage gesperrt. Das teilte die Stadt mit. Zudem sollten Fahrzeuge aus dem Überschwemmungsgebiet gefahren werden. "Es wird dringend davor gewarnt, überflutete Bereiche zu betreten!", hieß es in der Mitteilung. Der Pegel Passau der Donau betrug am Nachmittag laut Hochwassernachrichtendienst Bayern knapp über 7 Meter. Am Donnerstagabend waren es noch knapp unter 5 Meter. Der Pegel Marienbrücke des Flusses Inn zeigte 4,91 Meter an. Donnerstagabend waren es noch um die 2,50 Meter. In Passau kommen die drei Flüsse Donau, Inn und Ilz zusammen. Der Scheitel für die Pegel wird am Sonntagmorgen erwartet - mit den Mittelwerten 7,81 Meter für den Pegel Passau an der Donau und 5,48 Meter für den Pegel Marienbrücke am Inn. Das würde einer knappen Überschreitung der Meldestufe 3 entsprechen - sprich: Überschwemmungen für bebaute Grundstücke oder überflutete Keller sind möglich.

Die Inn steht vor den Häusern in Passau. Der Höchststand der Pegel wird Sonntagmorgen erwartet. © Armin Weigel/dpa

14. September, 16.11 Uhr: Aufatmen im Landkreis Rosenheim - Hochwasser-Lage entspannt sich

Der anhaltende Regen hat im Landkreis Rosenheim zu vereinzelten kleineren Überschwemmungen geführt. Das Schlimmste ist aber wohl überstanden. Rund 300 Feuerwehrkräfte sind im Einsatz, jedoch entspannt sich die Situation momentan, wie das Landratsamt Rosenheim mitteilte. Besonders betroffen sind Raubling und das Inntal. Trotz der Überschwemmungen sind die Wasserstände der Flüsse und Bäche in der Region unbedenklich. Auch die Autobahnen sind uneingeschränkt befahrbar. In Raubling wurden zwei Hochleistungspumpen eingesetzt, um unter anderem das Feuerwehrhaus vor dem Wasser eines angrenzenden Bachs zu schützen. Zur Überwachung der Lage hat sich im Landratsamt ein Katastrophenschutzteam vorsorglich versammelt. Zudem wurde im Verkehrszentrum Aicherpark eine örtliche Einsatzleitung für schnelles Handeln eingerichtet.

Ein Schild mit der Aufschrift "Überflutung“"steht in Bernau am Chiemsee an einem Weg entlang eines Bachlaufs. © Lennart Preiss/dpa

14. September, 13.48 Uhr: Rosenheim rüstet sich mit Katastrophenschutzteam fürs Hochwasser

Der anhaltende Dauerregen sorgt im Landkreis Rosenheim vereinzelt zu kleineren Überflutungen. Die Feuerwehr ist an 40 Stellen vor Ort, wie das Landratsamt Rosenheim mitteilte. Derzeit werde von den großen Flüssen Inn, Mangfall und Prien keine größeren Probleme gemeldet. Überwiegend komme es im Inntal zu Überschwemmungen. Um die Lage im Blick zu behalten, kam im Landratsamt nun vorsorglich ein Katastrophenschutzteam zusammen. Im Verkehrszentrum Aicherpark wurde zum schnellen Handeln eine örtliche Einsatzleitung eingerichtet. Die stärksten Regenfälle werden gegen Mittag erwartet.

Ab dem Abend soll es bis Sonntag trocken bleiben, wie es weiter hieß. Schon bei den Überflutungen und Hochwassern im Juni war der Landkreis Rosenheim stark betroffen.

14. September, 13.30 Uhr: Straßen in Oberbayern wegen Starkregen überflutet

In Oberbayern ist die Staatsstraße 2096 im Landkreis Traunstein überflutet. Zwischen Grabenstätt und Übersee steht die Fahrbahn unter Wasser und ist deshalb nicht befahrbar. Auch bei Essenbach im Landkreis Landshut kam es zu Überflutungen: Die Abfahrt der A92 auf die B15n musste gesperrt werden, weil Wassermassen die Straße überspülten.

Zwischen Grabenstätt und Übersee in Oberbayern steht die Straße unter Wasser. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Eine Abfahrt an der A92 bei Landshut wurde wegen Überflutung gesperrt. © NEWS5 / Sven Grundmann

14. September, 13 Uhr: Großteil des Regens schon gefallen

Der Hauptteil der fürs Wochenende angekündigten Niederschläge in Bayern ist nach Erkenntnis der Hochwassernachrichtenzentrale bereits gefallen. Der Dauerregen habe im Südosten Bayerns die Wasserstände vom Isar-Einzugsgebiet bis zum Bayerischen Wald ansteigen lassen, an einigen Orten gebe es kleinere Ausuferungen. Eine Warnung vor Überschwemmungen für bebaute Gebiete gab es zunächst nur noch für den Landkreis Cham im Osten des Freistaats. Im Tagesverlauf sollte der Regen nachlassen. Der Sonntag startet nach Angaben der Hochwassernachrichtenzentrale trocken. Dadurch werden die Pegelstände sinken. In der zweiten Tageshälfte werde aber von Osten erneut Regen aufziehen. Daher seien etwa im Bayerischen Wald wieder höhere Wasserstände möglich.

14. September, 12.26 Uhr: Überschwemmungen im Südosten Bayerns

Durch das Unwetter gibt es im Südosten Bayerns erste Überschwemmungen. In Oberbayern traten einzelne Bäche über die Ufer, wie ein Sprecher der Polizei berichtete. Im Bayerischen Wald sind ebenfalls die Uferbereiche kleiner Bäche geflutet, in manchen Dörfern gebe es deshalb ein paar überschwemmte Zufahrtswege. In der Oberpfalz verzeichnete die Polizei zudem mehrere kleine Einsätze wegen umgestürzter Bäume.

Auch in Niederbayern gebe es aktuell Hochwasser. Die Lage ist laut einem Polizeisprecher jedoch nicht dramatisch: Bislang stand im gesamten Gebiet ein Keller unter Wasser.

Eine Unterführung bei Bernau Am Chiemsee steht unter Wasser. © Lennart Preiss/dpa

14. September, 12.15 Uhr: Ausfälle im Zugverkehr

Teilweise kommt es im Chiemgau laut Deutscher Bahn auch zu Beeinträchtigungen beim Zugverkehr. So entfällt die RB 52 zwischen Aschau und Prien wegen des Unwetters. Ein Ersatzverkehr ist eingerichtet. Weitere Infos findest Du hier >>zur aktuellen Betriebslage der Südostbayerbahn.

14. September, 12 Uhr: Stockender Verkehr durch Regenmassen auf A9

Auf der A9 bei Ingolstadt sorgte der Regen für schlechte Sicht. © NEWS5 / Sven Grundmann Am Samstagmittag sorgte Starkregen auf der A9 für eine rutschige Fahrbahn und schlechte Sichtverhältnisse. Auf Höhe von Ingolstadt prasselten die Wassermassen nur so herab. In Richtung München stockte der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Manching und Ingolstadt-Ost. Nach einem Unfall in der Gegenrichtung blieb der Standstreifen zwischen Pfaffenhofen und Allershausen blockiert. Indes brauchten Autofahrer am Dreieck Holledau besonders viel Geduld: Auf zwölf Kilometern floss es zäh, Reisende brauchten auf der Strecke rund eine halbe Stunde länger.

Mitarbeiter vom Bauhof in Aschau im Chiemgau füllen Sandsäcke. Im Chiemgau ist die Lage nach dem Dauerregen teils angespannt. © Simon Frank/Gemeinde Aschau/dpa

14. September, 11.15 Uhr: Angespannte Lage im Chiemgau durch Regenmassen

Im Chiemgau ist die Lage nach dem Dauerregen teils angespannt. In der Gemeinde Aschau befüllten Einsatzkräfte Sandsäcke, weil das Grund- und Oberflächenwasser anstieg. Bürgerinnen und Bürger, die Sandsäcke benötigen, könnten diese am Bauhof Aschau und Sachrang abholen, teilte die Gemeinde im Landkreis Rosenheim mit.