Nach dem Schnee kommt das Nass: Hochwassergefahr soll am Wochenende in Bayern steigen

Augsburg - Eine flächenweite Hochwassergefahr zeichnet sich nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes (HND) ab dem Wochenende in Bayern ab.

Aus Flocken wird Fluss: In manchen Gebieten könnte das Hochwasser zu Problemen in Ufernähe führen. (Archiv) © Uwe Lein/dpa

Was das regional bedeute, werde sich aber erst in den kommenden Tagen zeigen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag.



Während die kleinen Ausuferungen, zu denen es Mitte der Woche teilweise lokal kam, erstmal abklingen, zeichne sich wegen steigender Temperaturen vom Sonntag an wieder Hochwasser ab.

Den jeweils aktuellen Lagebericht findet man auf der Internetseite des Dienstes.

Am Montag steige die Schneefallgrenze voraussichtlich auf etwa 2000 Meter an.