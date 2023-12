Trotz vereinzelter Zwischenfälle: Sturmtief "Zoltan" macht im Südwesten halblang!

Am gestrigen Donnerstagabend stürzte ein 60-Jähriger in Löchgau (Kreis Ludwigsburg) wegen starken Seitenwinds mit seinem Motorrad und wurde schwer verletzt.

Auch am morgigen Samstag soll es zu Sturmböen und in hohen Lagen zu Orkanböen kommen. Oberhalb von 1000 Metern könne es sogar noch etwas schneien und damit vereinzelt glatt werden.

Eine weiße Weihnacht wird es aber nicht geben - selbst im Hochschwarzwald nicht, wie ein DWD-Sprecher in Stuttgart sagte. Vielerorts komme es am Samstag zu Regen, der am Heiligabend und an den Feiertagen dann weniger werde.