26.07.2025 11:43 Unwetter-Gefahr: Am Wochenende drohen starker Regen und heftige Gewitter

Am Wochenende drohen in Deutschland heftige Gewitter und starker Regen - auch am Montag sieht die Lage nicht besser aus.

Von Janina Rößler

Deutschland - Trotz Hochsommer wird die Sonne am Wochenende eher selten zu sehen sein - stattdessen drohen Regen und teils heftige Unwetter in vielen Regionen Deutschlands. Alles in Kürze Starker Regen und Gewitter drohen am Wochenende

Schauer und Starkregen erwartet im Süden Deutschlands

Dauerregen in den Alpen bis zur neuen Woche

Trockenes Wetter nur im Norden Deutschlands

Kühle Temperaturen bei 11 bis 17 Grad in der Nacht Mehr anzeigen Deutschland muss sich am Wochenende auf teils starke Unwetter einstellen. © Alexander Wolf/onw-images/dpa Im Süden werden laut dem Deutschen Wetterdienst am Samstag immer wieder Schauer und Gewitter erwartet. Stellenweise ist auch mit Starkregen von 20 bis 30 Litern pro Quadratmeter und kräftigen Unwettern zu rechnen. Besonders in den Alpen könnte es ungemütlich werden: Dort wird bis in die neue Woche hinein Dauerregen erwartet. Experten rechnen insgesamt mit bis zu 150 Litern Regen pro Quadratmeter. Wetter Deutschland Tiefdruck-Einfluss: So wird das Wetter in Frankfurt und Hessen Wetter Deutschland Krachender Start ins Wochenende: Gewitter kommen auf Teile Sachsens zu Etwas mehr Glück hat der Norden: Trotz vieler Wolken bleibt es hier meist trocken, nur vereinzelte sind Schauer möglich. Auch der Start in die neue Woche wird nass Am Wochenende sollte man unbedingt einen Regenschirm dabeihaben - es wird mit starkem Regen gerechnet. (Symbolbild) © 123RF/tuk69tuk Die Temperaturen liegen am Samstag bei angenehmen 22 bis 27 Grad. In der Nacht auf Sonntag kühlt es auf 11 bis maximal 17 Grad ab. Im Westen und Nordwesten können vereinzelte Regenschauer auftreten, während es im Osten und Nordosten aufgelockert und trocken bleibt. Am Sonntag zeigt sich das Wetter durchmischt: Im Norden und Osten sind nur noch wenige Schauer zu erwarten, während im Süden und Westen weiterhin Regenfälle und viele Wolken erwartet werden - in den Alpen drohen nach wie vor Gewitter. Wetter Deutschland Wann wirds mal wieder Sommer im Ländle? Weiter Gewitter und Starkregen Die Temperaturen sinken leicht und liegen zwischen 19 und 26 Grad. Der Start in die neue Woche am Montag bringt wenig Veränderung: Dichtere Wolken und Regen bleiben weiterhin, nur an der Ostsee kann man mit ein paar Sonnenstrahlen rechnen.

Titelfoto: Montage: Alexander Wolf/onw-images/dpa, 123rf/tuk69tuk