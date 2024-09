Unwetter in Bayern: Dauerregen und erster Schnee!

München - Erste Straßen sind überflutet, in den Alpen fällt der erste Schnee: Ein Tiefdruckgebiet aus dem Balkan sorgt für Dauerregen über Bayern .

Die Donau ist in Passau bereits über die Ufer betreten und hat für erste Überflutungen gesorgt. © Riedl/zema-medien.de

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sieht vorerst kein Nachlassen der Wassermassen und sprach am Samstag entsprechend erneut einer Warnung aus.

Im Südosten des Landes regnet es unablässig, während in den Alpen mit bis zu einem Meter Neuschnee gerechnet wird. Dazu wird es windig bis stürmisch.

Die Unwetterlage könnte sich am Nachmittag entspannen - der Regen hält sich aber hartnäckig und wird erst zum Mittwoch hin abziehen.

Laut dem Hochwassernachrichtendienst Bayern sind in der Oberpfalz bereits erste Straßen überflutet. Möglicherweise kann es hier auch zu Erdrutschen kommen.

Der meiste Regen wird zwischen Mangfallgebirge und den Berchtesgadener Alpen erwartet: Hier sollen bis zu 100 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 48 Stunden fallen.

In den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen fällt in höheren Lagen Schnee: Insgesamt können 40 Zentimeter liegen bleiben, weiter oben fällt bis zu einem Meter Neuschnee, so der DWD.