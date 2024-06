Unwetter in Südthüringen: Tiefe Gräben und massive Schäden an Autos

Ein Gewitter mit Starkregen hat am vergangenen Samstag in Zillbach gewütet. Auch in anderen Teilen der Gemeinde Schwallungen sind Schäden entstanden.

Von Carsten Jentzsch

Schwallungen - Ein Gewitter mit Starkregen hat am vergangenen Samstag in Zillbach (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) gewütet. Auch in anderen Teilen der Gemeinde Schwallungen sind Schäden entstanden.

Die Aufräumarbeiten waren am frühen Samstagabend in vollem Gange. © Carsten Jentzsch "Wir haben noch nicht alle Schäden im öffentlichen Raum aufnehmen können und können auch zu den Kosten noch keine Schätzungen abgeben", antwortete Schwallungens Bürgermeister Jan Heineck TAG24 am Montagvormittag unter anderem auf die Frage, welche Schäden der Gemeinde aus Zillbach bekannt sind. Den Ort hatte es am vergangenen Samstagnachmittag besonders schwer getroffen. Eine Schlammlawine war die Folge eines Gewitters mit Starkregen. Schnell kursierten Videos von der Lage in dem kleinen Ort in Südthüringen. Zwei Straßenteile wurden laut Bürgermeister beschädigt. Einer von ihnen werde im Moment saniert. "Die Anliegerstraße [...] wurde so stark beschädigt, dass ein Großteil der gepflasterten Flächen freigespült wurde und die Pflastersteine weggespült wurden", so Heineck. Hier seien tiefe Gräben entstanden, die Asphaltfläche sei unterspült und Kabel freigelegt worden.

Garageneinfahrten mit Schotter aufgefüllt

Ein Gewitter mit Starkregen hat in Zillbach seine Spuren hinterlassen. © Carsten Jentzsch "Wir sind im Moment dabei und lassen von unserem Bauhof diese Gräben provisorisch mit Schotter füllen und verdichten", teilte der Bürgermeister am Montagvormittag mit. Die unterspülte Asphaltfläche muss den Angaben zufolge auf einer Länge von 10 Metern entfernt werden. Wie Heineck weiter mitteilte, seien am Wochenende Garageneinfahrten mit Schotter bereits so aufgefüllt worden, dass die Anwohner am Montagmorgen wieder zur Arbeit fahren konnten. Allerdings seien einige Autos massiv beschädigt worden. Keller, Garagen und einige Wohnungen standen teilweise unter Wasser. Unwetter Deutschland Nach Unwetter: Entwarnung im Vogtland In Bezug auf den rund vier Kilometer Luftlinie von Zillbach entfernten Ort Schwarzbach gab Schwallungens Bürgermeister Jan Heineck unter anderem an, dass ihm bleibende Schäden nicht bekannt seien.

Kreisstraße teilweise unterspült - Tempo auf 30 km/h reduziert

Die L2692 zwischen Schwallungen und Zillbach war gesperrt. © Carsten Jentzsch Am vergangenen Samstag wurde auch die L2692 zwischen Schwallungen und Zillbach gesperrt. Die Straße wurde überspült. Den Seitenrand hatte es augenscheinlich weggerissen. Wie Heineck berichtete, habe eine Firma, die vom Landratsamt mit der Bereitschaft für diese Straße beauftragt worden sei, eine "teilweise Unterspülung" der Kreisstraße festgestellt. Daraufhin sei - mit einer verkehrsrechtlichen Anordnung der stellvertretenden Landrätin Susanne Reich eine Einengung an dieser Stelle - die Straße mit der Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h freigegeben worden. "Auch der Windenhof, Teil der Gemeinde Schwallungen, der sich am Unterlauf der Zillbach befindet, war betroffen", so Heineck. Die Zillbach ist nach Angaben des Bürgermeisters "normalerweise" ein Bach mit einer Tiefe von circa 15 Zentimetern und einer Breite von einem Meter. Diese sei jedoch auf Flussniveau mit 50 Meter Breite angeschwollen.