Viel Schnee, glatte Straßen und kräftiger Wind: Heute ist Vorsicht angesagt

Köln - Zum Start ins Wochenende soll es dank Sturmtief "Elli" auch in Nordrhein-Westfalen ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für Teile des bevölkerungsreichsten Bundeslandes eine Unwetterwarnung heraus.

In Teilen von NRW rechnet der Deutsche Wetterdienst am Freitag mit heftigem Schneefall. © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach Angaben der Wetterexperten muss der äußerste Südosten und Osten des Landes erneut mit heftigem Schneefall rechnen. Insgesamt sollen im Sauerland sowie in Teilen Ostwestfalens fünf bis zehn, lokal auch 15 Zentimeter Neuschnee fallen, während es teilweise zu Schneeverwehungen kommen kann. In Senken und Tälern im Bergland warnte der DWD örtlich zudem vor gefrierendem Regen mit Glatteis.

Im Laufe des Tages kündigt sich von Westen her dann auch im Tiefland neuer Schnee an. Die Schneefallgrenze steigt nach Prognose der Wetterexperten bis zum Mittag auf 300 bis 400 Meter, sinkt am Abend aber wieder bis in tiefere Lagen ab. Die Höchstwerte liegen dabei zunächst zwischen +1 und +6 Grad, wobei es im Tagesverlauf aber zunehmend kühler werden soll.

In der Südhälfte weht zudem ein frischer Wind, während es im Bergland auch stürmische Böen oder sogar Sturmböen geben kann. Bis in die Nacht fallen dort erneut fünf bis zehn Zentimeter der weißen Pracht, in Staulagen sind sogar bis zu 15 Zentimeter Neuschnee drin. In tieferen Lagen kommen immerhin noch ein bis fünf Zentimeter zusammen.

Dabei kann es dank Glätte durch Schnee und Schneematsch auf den Straßen verbreitet glatt werden - wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte also vorsichtig fahren!

