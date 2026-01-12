 176.376

Frost und Glätte zum Wochenstart: Lebensgefahr im Norden

In weitern Teilen Deutschlands besteht am Montag erhebliche Glättegefahr.

In Teilen Deutschlands wurde Unwetterwarnung Stufe 3 (roter Bereich) ausgerufen.
Das Tiefdruckgebiet "Gunda" sorgt in weiten Teilen Deutschlands für Glatteis, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Insbesondere der Südosten ist betroffen.

Während im Tageslauf mit vergleichsweise wenig Neuschnee (gebietsweise ein bis zwei Zentimeter) gerechnet wird, sorgt einsetzender Regen vielerorts für glatte Straßen.

Von der Nordseeküste quer runter nach Bayern erstreckt sich daher eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis.

Auch im Osten ist das große Bibbern angesagt: Hier warnt der DWD vor strengem Frost.

TAG24 berichtet im Ticker über die aktuelle Lage.

12. Januar, 10.27 Uhr: Entspannung in NRW

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sieht in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens keine große Gefahr mehr durch Glatteis auf den Straßen.

Die Unwetterwarnung wurde für die meisten Regionen aufgehoben – lediglich in Ostwestfalen und im Sauerland könne es noch bis etwa 13.00 Uhr größere Probleme durch überfrierenden Regen geben, teilte der DWD mit.

Die befürchtete Warmfront mit starken Regenfällen war in der Nacht über die großen Ballungsräume in Nordrhein-Westfalen hinweggezogen. Auf den gefrorenen Böden führte der Niederschlag teilweise zu glatten Straßen im Berufsverkehr. Es gab Staus und Unfälle, der Winterdienst war im Dauereinsatz.

12. Januar, 10.22 Uhr: Lebensgefahr im Norden

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Hamburg und Schleswig-Holstein vor Glatteis durch gefrierenden Regen.

Es bestehe von 13 Uhr an Gefahr für Leib und Leben, heißt es in der über die Warnapp Katwarn verbreiteten amtlichen Unwetterwarnung.

Der DWD rät, einen Aufenthalt im Freien und Fahrten vermeiden. Es könne auf allen Verkehrswegen zu Beeinträchtigungen bis hin zu Sperrungen oder Schließungen kommen.

Der DWD rät, einen Aufenthalt im Freien und Fahrten vermeiden. (Archivbild)
Der DWD rät, einen Aufenthalt im Freien und Fahrten vermeiden. (Archivbild)

12. Januar, 9.52 Uhr: Leere Klassenzimmer im Nordwesten wegen extremer Glätte

Glatte Straßen führen in Niedersachsen und Bremen zu Schulausfall.

Der reguläre Unterricht ist in beiden Bundesländern für heute abgesagt. Viele Schulen setzen aber auf Distanzunterricht: Entweder per Video-Unterricht oder mit Aufgaben, die zu Hause erledigt werden sollen. Wie genau der Unterricht organisiert ist, entscheiden die einzelnen Schulen.

Für Schülerinnen und Schüler bis zur zehnten Klasse ist eine Notbetreuung vorgesehen. Die Einrichtungen sind also nicht geschlossen.

12. Januar, 9.44 Uhr: Schulbusse fahren in Rheinland-Pfalz nur eingeschränkt

Eis und Schnee haben den Schulbusverkehr in einigen Regionen von Rheinland-Pfalz am Morgen gestoppt.

Betroffen waren vor allem der südliche Kreis Mainz-Bingen und der Norden des Landes, wie ein Sprecher des Bildungsministeriums sagte. Größere Probleme seien nicht bekanntgeworden. Zentrale Abiturprüfungen waren nicht geplant, Deutsch stehe erst am Mittwoch an. In einigen Schulen standen aber die Abiklausuren in Gesellschaftskunde auf dem Plan.

12. Januar, 9.43 Uhr: Flüge an bayerischen Flughäfen wetterbedingt annulliert

An den Flughäfen in Bayern haben Airlines zahlreiche Flüge wetterbedingt gestrichen.

"Aktuell liegen uns 15 Annullierungen bei 736 geplanten Flugbewegungen aufgrund der Wetterlage vor", teilte ein Sprecher des Flughafens München mit. Am Airport Nürnberg waren für Montag 69 Starts und Landungen geplant – davon waren am Vormittag bereits 4 Flugbewegungen annulliert.

In München und Nürnberg mussten aufgrund des Wetters am Montag mehrere Flüge gestrichen werden.
In München und Nürnberg mussten aufgrund des Wetters am Montag mehrere Flüge gestrichen werden.

12. Januar, 9.28 Uhr: Nach der Glätte kommt graues Regenwetter

Nach der Glätte am Morgen wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen mild und regnerisch.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) steigen die Temperaturen am Montag auf bis zu sieben Grad. Es ziehen immer wieder Regengebiete durch. Dienstag und Mittwoch könnten die Temperaturen sogar auf bis zu elf Grad steigen. Es bleibe bewölkt und grau, immer wieder gebe es leichte Regenschauer.

Auf Schnee und Eis folgt in NRW nun der Regen. (Archivbild)
Auf Schnee und Eis folgt in NRW nun der Regen. (Archivbild)

12. Januar, 9.11 Uhr: Wetterdienst hebt Glatteis-Warnung für NRW teilweise auf

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die Glatteiswarnung für Teile Nordrhein-Westfalens wieder aufgehoben.

Vom Niederrhein bis nach Düsseldorf, Duisburg und Essen besteht nach Einschätzung der Meteorologen keine große Gefahr mehr durch überfrierende Nässe. Für die übrigen Teile von NRW wird weiter bis 10.00 Uhr mit der zweithöchsten Warnstufe vor glatten Straßen gewarnt. In Ostwestfalen könne es sogar bis 13.00 Uhr noch gefährlich glatt werden, schreibt der DWD.

12. Januar, 7.50 Uhr: Unwettergefahr im Südwesten

Gefrierender Regen könnte die Straßen im morgendlichen Berufsverkehr in Rheinland-Pfalz und im Saarland in gefährliche Rutschbahnen verwandeln.

Vor allem für den Vormittag bestehe wegen Glatteis eine Unwettergefahr, die mancherorts im Bergland auch im Tagesverlauf noch anhalte, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Die Höchsttemperaturen erreichen im Tagesverlauf laut der Vorhersage 2 bis 6 Grad. In der Nacht zum Dienstag ist es weiter bedeckt, gebietsweise regnet es. Die Tiefsttemperaturen dürften bei 4 bis 0 Grad liegen.

Vor allem für den Vormittag besteht in Rheinland-Pfalz und im Saarland wegen Glatteis eine Unwettergefahr. (Symbolbild)
Vor allem für den Vormittag besteht in Rheinland-Pfalz und im Saarland wegen Glatteis eine Unwettergefahr. (Symbolbild)

12. Januar, 7.36 Uhr: Unterrichtsausfall an zahlreichen Schulen in Hessen

Angesichts von Schneefall und Glättewarnungen in Teilen Hessens kommt es am ersten Schultag nach den Winterferien an zahlreichen Schulen zu Unterrichtsausfall.

So gab der Landkreis Waldeck-Frankenberg für eine Reihe von Schulen bekannt, dass der Unterricht ausfällt oder Distanzunterricht stattfinde. Auch im Wetteraukreis und weiteren Landkreisen sind Schulen betroffen. Vom Rheingau-Taunus-Kreis hieß es, dass an zahlreichen Schulen aufgrund der Unwetterwarnung auf den Präsenzunterricht verzichtet werde.

Die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern wurden gebeten, die Webseite der jeweiligen Schule anschauen und sich über den aktuellen Stand zu informieren.

12. Januar, 7.18 Uhr: Glatteis zum Wochenstart im Südosten

Der Südosten Deutschlands steht heute vor einem Wetterumschwung: Atlantische Tiefausläufer bringen mildere Luft nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Nach einer sehr kalten Nacht mit Tiefstwerten zwischen minus 10 und minus 20 Grad steigen die Temperaturen im Tagesverlauf deutlich an.

Heute ist es meist bedeckt, von Westen setzt zunächst Schneefall ein. Später geht der Schnee verbreitet in Regen über. Dabei kommt es gebietsweise zu gefrierendem Regen und gefährlicher Glatteisbildung. Besonders betroffen sind das Bergland, Ostsachsen, der Harz sowie Südthüringen. Die Höchstwerte erreichen minus 3 bis 3 Grad. In den Hochlagen frischt der Wind dem DWD nach spürbar auf. Auf Brocken und Fichtelberg sind zeitweise stürmische Böen möglich.

Einsetzender Regen sorgt im Südosten Deutschlands für glatte Straßen.
Einsetzender Regen sorgt im Südosten Deutschlands für glatte Straßen.

12. Januar, 7.04 Uhr: Wegen Glätte-Vorhersage: Bahn drosselt Geschwindigkeit

Die Deutsche Bahn rechnet angesichts der angekündigten Glatteis-Lage am Montag mit Einschränkungen im Betrieb und mit Verspätungen.

Man habe "vorsorglich die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf einzelnen Schnellfahrstrecken reduziert", hieß es auf der Website der Bahn. Betroffen seien zunächst die Abschnitte zwischen Hannover und Frankfurt, Wolfsburg und Berlin sowie Köln und Frankfurt. Dadurch könne es zu Verspätungen und Anschlussverlusten kommen.

Alle ICE-Züge zwischen Berlin und Frankfurt würden zudem nicht in Braunschweig und Hildesheim halten, erklärte die Bahn.

Die Deutsche Bahn hat aufgrund der Glättegefahr sicherheitshalber die Geschwindigkeit einiger Schnellzüge reduziert.
Die Deutsche Bahn hat aufgrund der Glättegefahr sicherheitshalber die Geschwindigkeit einiger Schnellzüge reduziert.

12. Januar, 7.02 Uhr: Zugverkehr im Nordwesten "gut gestartet"

Trotz des Winterwetters fahren die Züge der Deutschen Bahn in Niedersachsen und Bremen überwiegend normal.

"Der Zugverkehr ist heute Morgen gut gestartet", sagte eine Sprecherin. Größere witterungsbedingte Einschränkungen gebe es derzeit nicht. Vereinzelt könne es jedoch weiter zu Teilausfällen oder kleineren Störungen kommen. Diese ließen sich in der Regel zeitnah beheben, hieß es weiter.

