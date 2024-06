Unwetter im Süden: Kein Durchatmen für Bayern, weiter Starkregen erwartet

Am Sonntagmorgen galt bereits in mehreren Landkreisen die höchste Unwetterwarnstufe . Mindestens eine Person kam bereits ums Leben.

Das Thermometer wird sich in Bayern zwischen 15 (Oberallgäu) und 22 Grad (Mainfranken) einpendeln. In der Nacht wird es mit Tiefstwerten zwischen 13 und 9 Grad zuerst in Franken zunehmend trocken.

An einigen südlichen Donauzuflüssen seien die Scheitel im Oberlauf weitgehend erreicht oder überschritten.

97 Pegel melden am Sonntagmorgen Hochwasser. "Mit dem Durchzug der Unwetter kann es jedoch auch dort teilweise noch einmal zu kurzfristigen Anstiegen kommen", heißt es vonseiten der Hochwasserzentralen.

Auch für den Wochenstart zeichnet sich für die ohnehin schon gebeutelten Gebiete ein düsteres Bild, was die ersten Vorhersagen betrifft: "Am Montag in Südbayern und in der Oberpfalz vielerorts Schauer, schauerartiger Regen und einzelne Gewitter." Lokal sei auch mit Blitzeinschlägen zu rechnen.