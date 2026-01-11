Unwetter-Warnung für Frankfurt und Hessen: "Gefahr für Leib und Leben"

Frankfurt am Main - "Gefahr für Leib und Leben" heißt es in einer Meldung der Warn-App "NINA", der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einem Unwetter der Stufe 3 in Frankfurt und Hessen : Es drohe "hohe Glätte-Gefahr durch gerierenden Regen", heißt es.

Der Deutsche Wetterdienst (Grafik) hat eine Unwetter-Warnung der Stufe 3 ausgesprochen: Ab der zweiten Nachthälfte bis in den Montagvormittag hinein bestehe eine erhebliche Glatteis-Gefahr! © Montage: 123RF/loft39studio, Screenshot/DWD.de

Die Gefahr bestehe ab der zweiten Hälfte der Nacht zu Montag, meldet der Wetterdienst weiter. Der Grund: Nachdem Luft aus der Polarregion zunächst für teils starken Frost in dem Bundesland gesorgt hat, strömt ab der zweiten Nachthälfte von Westen her mildere Luft heran.

Die wärmere Luft bringe "aufziehende Niederschläge" mit sich. "Zunächst als Schneefall mit Neuschnee-Mengen zwischen einem und drei Zentimetern, im Bergland bis fünf Zentimeter", heißt es weiter. Zum Ausgang der Nacht drohe dann gefrierender Regen "mit erheblicher Glatteis-Gefahr".

Die "Unwetter-Gefahr durch Glatteis" bestehe bis in den Montagvormittag hinein. Zum Nachmittag hin sollen die Niederschläge dann "zögerlich" nachlassen.

Die Höchsttemperaturen sollen laut der Wettervorhersage für Frankfurt und Hessen am Montag zwischen 0 und 4 Grad liegen. Zudem soll ein schwacher bis mäßiger Wind wehen, der in Kammlagen auch zu starken bis stürmischen Böen anschwellen könne.