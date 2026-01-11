Unwetter-Warnung für Frankfurt und Hessen: "Gefahr für Leib und Leben"
Frankfurt am Main - "Gefahr für Leib und Leben" heißt es in einer Meldung der Warn-App "NINA", der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einem Unwetter der Stufe 3 in Frankfurt und Hessen: Es drohe "hohe Glätte-Gefahr durch gerierenden Regen", heißt es.
Die Gefahr bestehe ab der zweiten Hälfte der Nacht zu Montag, meldet der Wetterdienst weiter. Der Grund: Nachdem Luft aus der Polarregion zunächst für teils starken Frost in dem Bundesland gesorgt hat, strömt ab der zweiten Nachthälfte von Westen her mildere Luft heran.
Die wärmere Luft bringe "aufziehende Niederschläge" mit sich. "Zunächst als Schneefall mit Neuschnee-Mengen zwischen einem und drei Zentimetern, im Bergland bis fünf Zentimeter", heißt es weiter. Zum Ausgang der Nacht drohe dann gefrierender Regen "mit erheblicher Glatteis-Gefahr".
Die "Unwetter-Gefahr durch Glatteis" bestehe bis in den Montagvormittag hinein. Zum Nachmittag hin sollen die Niederschläge dann "zögerlich" nachlassen.
Die Höchsttemperaturen sollen laut der Wettervorhersage für Frankfurt und Hessen am Montag zwischen 0 und 4 Grad liegen. Zudem soll ein schwacher bis mäßiger Wind wehen, der in Kammlagen auch zu starken bis stürmischen Böen anschwellen könne.
Wetterumschwung: Bald bis zu 10 Grad in Frankfurt und Hessen
In der Nacht zu Dienstag werden dann erneut "wiederholte Regenfälle" erwartet, wobei der Regen insbesondere in den hessischen Bergen abermals gerieren könne. Die Temperaturen sollen in der Nacht auf Tiefstwerte zwischen 2 und -1 Grad fallen.
Am Dienstag und Mittwoch soll die regnerische Wetterlage in Hessen andauern. Die Temperaturen werden aber deutlich milder.
Für den Dienstag erwarten die Meteorologen Höchstwerte von 4 bis 8 Grad, für den Mittwoch 7 bis 10 Grad. An beiden Tagen soll ein mäßiger Wind wehen.
Auch die Nächte werden milder: So sagen die DWD-Experten für die Nacht zu Mittwoch Tiefsttemperaturen zwischen 3 und 0 Grad voraus, für die Nacht zu Donnerstag Tiefstwerte zwischen 5 und 3 Grad.
