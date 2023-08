07.08.2023 07:45 1.015 Von wegen Sommerwetter: Es bleibt unbeständig und kühl in Sachsen

Der Sommer in Sachsen will weiter nicht in Fahrt kommen. Auch zum Wochenstart müssen sich die Bürger auf unbeständiges Wetter und kühle Temperaturen einstellen.

Von Eric Mittmann

Grund sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Tiefdruckeinflüsse, die ab Montagmittag und am Dienstag sogar mit Windböen um die 55 Stundenkilometern einhergehen. Im oberen Bergland würden am Montag sogar stürmische Böen mit bis zu 70 km/h erwartet, auf dem Fichtelberg Sturmböen mit bis zu 80 km/h. Der Montag gestaltet sich stark bewölkt mit zunächst einzelnen, ab Nachmittag wiederholten Schauern. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 17 und 21 Grad, im Bergland zwischen 13 und 18 Grad. Für die Nacht zum Dienstag sagen die DWD-Experten geringe Bewölkung voraus. Dabei soll es trocken bleiben. Das Quecksilber fällt dabei auf 13 bis 9 Grad. Wetter Deutschland Zu viel Regen auf einmal! Jetzt bangen Winzer um ihren Wein Am Dienstag zeige sich neben vielen Wolken dann die Sonne. Dazwischen könne es allerdings zu Schauern kommen, nachmittags und abends sogar zu kurzen Gewittern. Die Höchsttemperaturen steigen auf 19 bis 21 Grad, im Bergland auf 15 bis 19 Grad. Für die Nacht zum Mittwoch werden dichte Wolken mit etwas Regen in der zweiten Hälfte erwartet. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen 13 und 10 Grad. Wetter in Sachsen: Am Mittwoch wieder ein Mix aus Wolken und Sonne Auch die Karte von Wetteronline.de lässt wenig Hoffnung auf Besserung. © Montage: Jan Woitas/dpa + Screenshot/wetteronline.de Der Mittwoch startet stark bewölkt mit Regen. Ab dem Mittag gehe es jedoch in einen Mix aus Sonne und Wolken über, wobei es weitgehend trocken bleibe. Die Tagesmaxima liegen bei 19 bis 21 Grad, im Bergland bei 16 bis 19 Grad. Für die Nacht zum Donnerstag werden wenige Wolken erwartet bei Temperaturen zwischen 12 und 10 Grad.

Titelfoto: Montage: Jan Woitas/dpa + Screenshot/wetteronline.de