Warnung vor Hitze-Hammer! Gefühlte Temperatur um 40 Grad erwartet

Am Sonntag gelten in der Südhälfte Deutschlands Warnungen vor Hitze. © Screenshot/dwd.de

Betroffen davon sind Sachsen, Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg, Saarland, Rheinland-Pfalz und das südliche Hessen. Am Oberrhein erwartete der DWD sogar eine extreme Wärmebelastung, die mit einer gefühlten Temperatur von um 40 Grad einhergeht.

Die Hitzebelastung könne für den Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. "Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl", rät der DWD.

Nachdem in der Nacht eine Kaltfront die Nordhälfte Deutschlands überquert hatte, ist es dort am Sonntag nicht mehr so warm und schwül. 23 Grad werden es am Sonntag an den Küsten, bis zu 29 Grad in der Norddeutschen Tiefebene. Im Süden und Südosten hält sich dagegen weiter die subtropische Luft. Zwischen 30 und 36 Grad werden maximal erreicht.

Mit der schwülen Luft gehen auch vereinzelte Gewitter einher, die ihren Ursprung in den südlichen und östlichen Mittelgebirgen nehmen. Dabei sind Starkregen mit Mengen von 15 bis 25 Liter pro Quadratmeter, Hagel und stürmischen Böen möglich. Auch mehr als 25 Liter Regen können bei lokalen Unwettern fallen. Warnungen wird der DWD wie immer erst kurz vorher veröffentlichten.