23.12.2024 08:45 Weiße Weihnachten in Sachsen? Wo die Chancen gut stehen!

Kann der Wunsch nach weißer Weihnacht in Sachsen in Erfüllung gehen? So wird das Wetter an den Feiertagen.

Von Dorothee Gomes

Leipzig - Ob "White Christmas", "Let It Snow" oder "Winter Wonderland" - sogar die Songs stimmen uns auf den Traum von weißen Weihnachten ein. Doch kann dieser Wunsch in Sachsen auch in Erfüllung gehen? In Leipzig wird es an Heiligabend eher nass als weiß - das sieht im Bergland schon etwas anders aus. © Montage: Sebastian Willnow/dpa; wetteronline.de Geschenke einpacken, Baum schmücken, Kekse backen - der 23. Dezember steht ganz im Zeichen der Vorbereitungen auf die Feiertage. Glücklicherweise findet das meiste davon drinnen statt, denn wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, muss mit Frost, Glätte und von Westen mit Regen und Schneeregen gerechnet werden - im Bergland mit Schnee. So seien "bis zum Dienstagmittag oberhalb von 400 Meter 1 bis 5 Zentimeter, oberhalb von 600 Meter 5 bis 15 Zentimeter Neuschnee und in freien Hochlagen Verwehungen" möglich. Denn es werde windig, auf dem Erzgebirgskamm wehen sogar Sturmböen. Dazu gebe es maximal 3 bis 5 Grad und -2 bis 3 Grad in den Bergen. Wetter Deutschland Warnungen vor Sturmböen in Thüringen: Hier wird es ungemütlich! Weiße Flocken fallen laut Wetterexperten in der Nacht zu Dienstag im Bergland weiter vom Himmel, sonst lassen Schnee- und Regenschauer nach. Frost und Glätte seien aber auch im Tiefland möglich, auf dem Fichtelberg bleibe es stürmisch: Vorsicht vor Schneeverwehungen! Das Quecksilber sinke dabei auf 3 bis 0 und auf bis -4 Grad in den Bergen. Und was ist mit Heiligabend? In der Nacht zu Montag fielen im Erzgebirge bereits viele weiße Flocken. © Bernd März Während es im Bergland an Heiligabend bei -2 bis 1 Grad weiter schneie, müsse sich der Rest des Freistaats bei höchstens 4 Grad auf Wolken und Schauer einstellen. Immerhin: Am ersten Weihnachtsfeiertag bleibe es dann bei Höchstwerten von 3 bis 5 Grad meist trocken. Ein grauer Himmel und gelegentlicher Sprühregen begleite uns dann durch den zweiten Weihnachtsfeiertag. Die angesagten Temperaturen: maximal 4 bis 6 Grad. Wetter Deutschland So wird das Weihnachtswetter in Frankfurt und ganz Hessen Ob nun mit weißer Schneedecke oder ohne: Weihnachten mit den Liebsten feiern zu dürfen, tröstet auch über schlechtes Wetter hinweg.

