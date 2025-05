Weiterhin hohe Trockenheit in Hessen, doch dann kündigt sich Wetteränderung an

Die Woche beginnt sonnig und warm, lediglich zur Mitte hin kann es vereinzelte Schauer geben. Für die Woche darauf kündigt sich dann aber Änderung an.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main/Hessen - An der anhaltenden Trockenheit in Hessen wird sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erst einmal wenig ändern.

Der Montag und der Dienstag laden noch einmal zum Sonnenbaden ein, dann ziehen verstärkt Wolken auf. © Bild-Montage: Andreas Arnold/dpa, wetteronline.de Lediglich am Mittwoch und am Donnerstag kann es vereinzelt etwas regnen. Größere Mengen Niederschlag könnten eventuell dann in der letzten Maiwoche Hessen erreichen. So bleibt es am Montag zumeist sonnig mit einigen lockeren Quellwolken, lediglich im Nordosten ist es teilweise wolkig. Dabei liegen die Höchstwerte bei 20 bis 24 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nord bis Nordost. Die Nacht zum Dienstag zeigt sich bei 11 bis 4 Grad meist gering bewölkt. In Nord- und Osthessen kann es einzelne Nebelfelder geben. Am Tag wird es mit 21 bis 25 Grad noch etwas wärmer. Es ist zunächst heiter, im Tagesverlauf bilden sich dann Quellwolken. Die Schauerwahrscheinlichkeit ist aber weiterhin sehr gering. In der kommenden Nacht verdichten sich die Wolken von Nordwesten her, es bleibt aber zumeist niederschlagsfrei. Dabei kühlt es auf 12 bis 7 Grad ab.

Ab Mittwoch kommt es zu vereinzelten Schauern