Frost bis -13 Grad: Jetzt kommt der Winter nach Hessen!

Frankfurt/Hessen - Nach den zuletzt für die Jahreszeit zu milden Temperaturen kehrt in den kommenden Tagen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) der Winter in Hessen ein.

In der Nacht auf den Sonntag wird es dann bei 0 bis -4 Grad in ganz Hessen frostig mit anfangs etwas Schneeregen oder Schnee. Stellenweise ist mit Straßenglätte zu rechnen.

Am Samstag sind neben dichten Wolken auch ein paar Sonnenstrahlen möglich. In der ersten Tageshälfte kann hier und da noch etwas Schnee fallen, ab dem Mittag bleibt es zumeist niederschlagsfrei. Die Quecksilbersäulen der Thermometer zeigen im Norden maximal -2 Grad an, im Süden +3 Grad.

Auch in der beginnenden neuen Woche klettern die Temperaturen nicht über 0 Grad, im Nordhessen Überschreiten die Höchstwerte nicht -4 Grad. Dabei zeigt sich der Montag nach stark bewölktem Beginn zunehmend heiter und niederschlagsfrei.

In der darauf folgende Nacht wird es noch kälter als in der Nacht zuvor. Dann liegen die Tiefstwerte in ganz Hessen bei -8 bis -10 Grad, in den Tallagen des Berglands sogar bei -13 Grad.