Wetter in Hamburg: Heute gibt es einen Vorgeschmack auf den Sommer

Der Regen hält sich am Sonntag noch etwas. Zögerlich lockert sich die Bewölkung auf, und es hört auf zu regnen. Dabei werden Höchstwerte zwischen 15 Grad auf Sylt und um 21 Grad an der Elbe erreicht.

Der Sonnabend wird im Tagesverlauf von Südwesten her zunehmend freundlich. Dabei gibt es Höchstwerte zwischen 18 Grad auf Sylt und Fehmarn, 20 Grad in Flensburg und bis 25 Grad in Hamburg.

In der neuen Woche setzt sich das typische Aprilwetter fort. Am Montag ist es in Richtung Nordfriesland zunächst freundlich, sonst stark bewölkt, und es regnet etwas. Vereinzelt sind Gewitter an der Nordseeküste möglich. Mit 15 Grad auf Fehmarn bis 20 Grad in Hamburg bleibt es weiter mild.