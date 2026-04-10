Wetter-Mix in Frankfurt und Hessen: Sonne, Wolken, Regen und sogar Gewitter

Frankfurt am Main - Klassisches April-Wetter in Frankfurt und Hessen : Am Freitag sowie am Wochenende ist mit einem Mix aus Sonne, Wolken und Regen zu rechnen.

Der Samstag in Frankfurt und Hessen wird voraussichtlich heiter bis sonnig und auch der wärmste Tag am Wochenende. (Archivfoto) © Lando Hass/dpa

Der Freitag begann mit starker Bewölkung, die sich laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber im Laufe des Nachmittags auflockern soll. Zudem soll es den Tag über in Hessen weitestgehend niederschlagsfrei bleiben.

Die Temperaturen erreichen laut der Wettervorhersage Höchstwerte "zwischen 12 Grad in Nordhessen und 16 Grad im Rhein-Main-Gebiet". Dazu wird ein meist mäßiger Wind aus Nordwest erwartet.

In der Nacht zu Samstag soll es ebenfalls trocken bleiben. Die Temperaturen fallen voraussichtlich auf Tiefstwerte zwischen 6 und 1 Grad.

"In Tallagen von Nord- und Osthessen bis -1 Grad", ergänzte ein Sprecher. Gebietsweise könne es zu Frost in Bodennähe kommen.