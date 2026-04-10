Wetter-Mix in Frankfurt und Hessen: Sonne, Wolken, Regen und sogar Gewitter
Frankfurt am Main - Klassisches April-Wetter in Frankfurt und Hessen: Am Freitag sowie am Wochenende ist mit einem Mix aus Sonne, Wolken und Regen zu rechnen.
Der Freitag begann mit starker Bewölkung, die sich laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber im Laufe des Nachmittags auflockern soll. Zudem soll es den Tag über in Hessen weitestgehend niederschlagsfrei bleiben.
Die Temperaturen erreichen laut der Wettervorhersage Höchstwerte "zwischen 12 Grad in Nordhessen und 16 Grad im Rhein-Main-Gebiet". Dazu wird ein meist mäßiger Wind aus Nordwest erwartet.
In der Nacht zu Samstag soll es ebenfalls trocken bleiben. Die Temperaturen fallen voraussichtlich auf Tiefstwerte zwischen 6 und 1 Grad.
"In Tallagen von Nord- und Osthessen bis -1 Grad", ergänzte ein Sprecher. Gebietsweise könne es zu Frost in Bodennähe kommen.
Das Wochenend-Wetter in Frankfurt und Hessen
"Heiter bis sonnig und niederschlagsfrei" lautet die Vorhersage für den Samstag in Darmstadt, Frankfurt und Kassel. Zum Abend hin erwarten die Meteorologen aber eine aus Westen heraufziehende dichte Bewölkung. Die Temperaturen erreichen Spitzenwerte "zwischen 17 Grad in Nordhessen und 23 Grad an der Bergstraße".
In der Nacht zu Sonntag soll die Bewölkung über dem Bundesland dann noch weiter zunehmen. "Von Westen verbreitet Regen, kurze Gewitter mit Windböen möglich", fügte der DWD-Sprecher hinzu. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 9 und 6 Grad im Flachland, bis 3 Grad in den Bergen.
Starke Bewölkung und gebietsweise Regen prägen auch den Sonntag in Hessen. Mit 12 bis 15 Grad in der Spitze wird es merklich kühler werden als am Vortag.
Zum Ausgang des Wochenendes in der Nacht zu Montag muss weiterhin mit Regen gerechnet werden. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 7 bis 3 Grad.
Für den Montag in Frankfurt und Hessen lautet die Vorhersage des Wetterdienstes: "stark bewölkt bis bedeckt und gebietsweise Regen" sowie "Höchsttemperaturen zwischen 13 und 16, im Bergland 7 bis 11 Grad".
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