Verschnaufpause schon vorbei? Starkregen und Gewitter in Bayern erwartet!

Mal sonnig, mal stark bewölkt. "In der Nacht zum Samstag wechselnd bewölkt, meist trocken. Am Alpenrand und in den Alpen hingegen zum Teil wieder aufkommender gewittriger Regen", teilte der Wetterdienst mit.

Diese können "bereits zum und am Wochenende südlich der Donau auftreten". Das seien aber zum einen lokale Unwetter und zum anderen würden diese "bei Weitem" nicht so stark sein, wie man es am vergangenen Wochenende erleben musste.

"Am Samstag am Vormittag noch freundlich. Im Süden bereits ab Mittag, in der Mitte Bayerns ab dem Nachmittag starke Gewitter, stellenweise auch kräftiger Starkregen wahrscheinlich", heißt es offiziell. In Mainfranken soll es hingegen weitgehend trocken bleiben, soweit man es bisher prognostizieren kann. Ähnlich verhält es sich auch zum Ende des Tages hin.

"In der Nacht zum Sonntag bei vielen Wolken weiterhin schauerartiger, zeitweise auch von Gewittern durchsetzter Regen. In Franken meist trocken." Soweit man es bisher voraussagen kann, rechnet man am Sonntag südlich des Mains gebietsweise mit schauerartigem und teils gewittrigem Regen. Nördlich bleibt es derweil wolkig, aber trocken.